NBA季后赛｜雷霆4:0横扫湖人强势杀入西决 41岁占士失绝杀去留未定（有片）

卫冕冠军雷霆遭遇最大考验。在西岸次圈第四战，背水一战的湖人主场顽抗，令雷霆首度在末节陷入落后困境。犹幸当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）狂轰35分，加上贺姆格连（Chet Holmgren）完场前上演「一锤定音」的关键入樽，领军以115:110险胜，总场数4:0横扫湖人，以季后赛8战全胜的无敌姿态杀入西岸决赛。

CHET GIVES OKC THE LEAD!



THUNDER 111

LAKERS 110



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这场堪称雷霆今届季后赛最艰难的一仗，令他们以8战全胜的不败姿态杀入西岸决赛。SGA赛后谦虚表示：「我们目前只是完成了份内事。我们上场、执行战术、打出高水准，并且在面对强敌时赢下了8场硬仗。这就是全部意义，没有甚么是理所当然的。」

SGA SHINED IN THE SERIES-CLINCHER!



⛈️ 35 PTS

⛈️ 8 AST



The Thunder secure their 2nd consecutive 4-0 series win and advance to the Western Conference Finals for the 2nd straight season 🔥 pic.twitter.com/dXyhgtp7wE — NBA (@NBA) May 12, 2026

占士失绝杀 来季去留成疑

迎来史无前例第23个NBA赛季的历史得分王勒邦占士（LeBron James），在今季的「最后一舞」交出24分及14个篮板，可惜他在完场前20秒错失了一记本可反超前的切入打板上篮。41岁的占士此前已多次表示，仍未决定来季会否继续征战，因此这场比赛并没有任何告别仪式。相反，湖人众将拼尽全力试图挽救赛季，无奈最终仍吞下今季对战雷霆的第八场败仗。占士赛后坦言：「我显然不知道未来会怎样，就今晚目前的情况而言，我还有很多时间。我会回去和家人重新衡量并商讨，当时候到了，大家自然会知道我的决定。」

湖人虽败犹荣 雷迪克感不舍

里夫斯（Austin Reaves）今仗攻入27分，但在完场前8秒错失了扳平的三分球。对于一个月前先后有NBA得分王当积（Luka Doncic）及里夫斯遭遇重伤的湖人而言，今季能打入次圈已超出外界预期。不过，湖人在最后7场季后赛中输掉6场，连续三季无缘西岸决赛。湖人主帅雷迪克（JJ Redick）无奈道：「我不想我们的赛季就此结束。我想继续走下去，我很享受今年的每一刻。」

里夫斯（右）今仗攻入27分，外加7个篮板和6次助攻。AP

里夫斯（右）今仗攻入27分，但在完场前8秒错失了扳平的三分球。AFP

里夫斯（右）今仗攻入27分，但在完场前8秒错失了扳平的三分球。AP

里夫斯（右）今仗攻入27分，外加7个篮板和6次助攻。AP

雷霆末节遇考验 贺姆格连一锤定音

在第四战中，雷霆遭遇了今届季后赛首次在第四节落后的困境。雷霆今季面对湖人录得8战全胜（包括常规赛4战全胜），但今仗无疑是最艰难的一役。湖人凭借李维士及八村垒（Rui Hachimura）的关键入球，在末段一度反超前并咬紧比分。八村垒全场攻入25分，其中9分来自第四节；但近期状态火热的阿查米曹（Ajay Mitchell）在战况激烈的末节独取10分，全场贡献28分，助雷霆顶住湖人的顽强抵抗。

阿查米曹（左）在战况激烈的末节独取10分，全场贡献28分，助雷霆顶住湖人的顽强抵抗。AFP

阿查米曹（左）在战况激烈的末节独取10分，全场贡献28分，助雷霆顶住湖人的顽强抵抗。AP

马吉斯史麦（左）在最后一分钟切入上篮搏得「And-1」助湖人反超前110:109。AP

八村垒全场比赛射落25分，其中下半场独得21分。AFP

完场前2分03秒，贺姆格连的入樽令雷霆领先109:103，但八村垒随即冷静地打成一次「4分打」。随后马吉斯史麦（Marcus Smart）在最后一分钟切入上篮搏得犯规，完成「And-1」，助湖人反超前110:109。不过，贺姆格连在内线接应，几下假动作晃过对手后于完场前32.8秒入樽得手。随后占士切入失手，SGA两罚全中，加上里夫斯三分不入，雷霆最终守住胜局，在过去16季内第6度跻身西岸决赛。

雷霆主帅戴格诺特（Mark Daigneault）盛赞对手：「他们今晚占优的时间比我们多，这在系列赛早段是未发生过的。他们是一支拥有自尊心的优秀球队，我们从没奢望他们会轻易将胜利拱手相让，这场胜仗是我们自己争取回来的。」雷霆晋级后将获得至少一星期的休息时间，静待马刺与木狼的胜方。