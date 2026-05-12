Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季后赛｜雷霆4:0横扫湖人强势杀入西决 41岁占士失绝杀去留未定（有片）

篮球天地
更新时间：18:35 2026-05-12 HKT
发布时间：18:35 2026-05-12 HKT

卫冕冠军雷霆遭遇最大考验。在西岸次圈第四战，背水一战的湖人主场顽抗，令雷霆首度在末节陷入落后困境。犹幸当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）狂轰35分，加上贺姆格连（Chet Holmgren）完场前上演「一锤定音」的关键入樽，领军以115:110险胜，总场数4:0横扫湖人，以季后赛8战全胜的无敌姿态杀入西岸决赛。

这场堪称雷霆今届季后赛最艰难的一仗，令他们以8战全胜的不败姿态杀入西岸决赛。SGA赛后谦虚表示：「我们目前只是完成了份内事。我们上场、执行战术、打出高水准，并且在面对强敌时赢下了8场硬仗。这就是全部意义，没有甚么是理所当然的。」

占士失绝杀 来季去留成疑

迎来史无前例第23个NBA赛季的历史得分王勒邦占士（LeBron James），在今季的「最后一舞」交出24分及14个篮板，可惜他在完场前20秒错失了一记本可反超前的切入打板上篮。41岁的占士此前已多次表示，仍未决定来季会否继续征战，因此这场比赛并没有任何告别仪式。相反，湖人众将拼尽全力试图挽救赛季，无奈最终仍吞下今季对战雷霆的第八场败仗。占士赛后坦言：「我显然不知道未来会怎样，就今晚目前的情况而言，我还有很多时间。我会回去和家人重新衡量并商讨，当时候到了，大家自然会知道我的决定。」

湖人虽败犹荣 雷迪克感不舍

里夫斯（Austin Reaves）今仗攻入27分，但在完场前8秒错失了扳平的三分球。对于一个月前先后有NBA得分王当积（Luka Doncic）及里夫斯遭遇重伤的湖人而言，今季能打入次圈已超出外界预期。不过，湖人在最后7场季后赛中输掉6场，连续三季无缘西岸决赛。湖人主帅雷迪克（JJ Redick）无奈道：「我不想我们的赛季就此结束。我想继续走下去，我很享受今年的每一刻。」

里夫斯（右）今仗攻入27分，外加7个篮板和6次助攻。AP
里夫斯（右）今仗攻入27分，外加7个篮板和6次助攻。AP
里夫斯（右）今仗攻入27分，但在完场前8秒错失了扳平的三分球。AFP
里夫斯（右）今仗攻入27分，但在完场前8秒错失了扳平的三分球。AFP
里夫斯（右）今仗攻入27分，但在完场前8秒错失了扳平的三分球。AP
里夫斯（右）今仗攻入27分，但在完场前8秒错失了扳平的三分球。AP
里夫斯（右）今仗攻入27分，外加7个篮板和6次助攻。AP
里夫斯（右）今仗攻入27分，外加7个篮板和6次助攻。AP

雷霆末节遇考验 贺姆格连一锤定音

在第四战中，雷霆遭遇了今届季后赛首次在第四节落后的困境。雷霆今季面对湖人录得8战全胜（包括常规赛4战全胜），但今仗无疑是最艰难的一役。湖人凭借李维士及八村垒（Rui Hachimura）的关键入球，在末段一度反超前并咬紧比分。八村垒全场攻入25分，其中9分来自第四节；但近期状态火热的阿查米曹（Ajay Mitchell）在战况激烈的末节独取10分，全场贡献28分，助雷霆顶住湖人的顽强抵抗。

阿查米曹（左）在战况激烈的末节独取10分，全场贡献28分，助雷霆顶住湖人的顽强抵抗。AFP
阿查米曹（左）在战况激烈的末节独取10分，全场贡献28分，助雷霆顶住湖人的顽强抵抗。AFP
阿查米曹（左）在战况激烈的末节独取10分，全场贡献28分，助雷霆顶住湖人的顽强抵抗。AP
阿查米曹（左）在战况激烈的末节独取10分，全场贡献28分，助雷霆顶住湖人的顽强抵抗。AP
马吉斯史麦（左）在最后一分钟切入上篮搏得「And-1」助湖人反超前110:109。AP
马吉斯史麦（左）在最后一分钟切入上篮搏得「And-1」助湖人反超前110:109。AP
八村垒全场比赛射落25分，其中下半场独得21分。AFP
八村垒全场比赛射落25分，其中下半场独得21分。AFP

完场前2分03秒，贺姆格连的入樽令雷霆领先109:103，但八村垒随即冷静地打成一次「4分打」。随后马吉斯史麦（Marcus Smart）在最后一分钟切入上篮搏得犯规，完成「And-1」，助湖人反超前110:109。不过，贺姆格连在内线接应，几下假动作晃过对手后于完场前32.8秒入樽得手。随后占士切入失手，SGA两罚全中，加上里夫斯三分不入，雷霆最终守住胜局，在过去16季内第6度跻身西岸决赛。

雷霆主帅戴格诺特（Mark Daigneault）盛赞对手：「他们今晚占优的时间比我们多，这在系列赛早段是未发生过的。他们是一支拥有自尊心的优秀球队，我们从没奢望他们会轻易将胜利拱手相让，这场胜仗是我们自己争取回来的。」雷霆晋级后将获得至少一星期的休息时间，静待马刺与木狼的胜方。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业 美心：租约期满不再续约
社会
6小时前
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
影视圈
7小时前
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
6小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
12小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
2026-05-11 14:04 HKT
连锁烧味店唐顺兴大劈价！叉烧/卤水鸭饭每盒$20 送咸蛋+甜酸菜 限定3分店全日供应
连锁烧味店唐顺兴大劈价！叉烧/卤水鸭饭每盒$20 送咸蛋+甜酸菜 限定3分店全日供应
饮食
6小时前
食足7个钟！尖沙咀$168点心放题 任食72款点心/小菜/粉面饭 免加一茶芥
食足7个钟！尖沙咀$168点心放题 任食72款点心/小菜/粉面饭 免加一茶芥
饮食
7小时前
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
六旬男女长洲公众码头疑似口交 认有违公德各判80小时社服令 女方：会重新做人
社会
2小时前
李蕴前夫罗章冠自封「半个母亲」连环开火 疑寸前妻只顾玩耍图洗白 曾暗示遭背叛
李蕴前夫罗章冠自封「半个母亲」连环开火 疑寸前妻只顾玩耍图洗白 曾暗示遭背叛
影视圈
5小时前
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
2026-05-11 17:55 HKT