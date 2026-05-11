篮球｜港队队长李祉均冲出亚洲 加盟澳洲NBL1球队冀迎新突破

中国香港女篮代表队队长李祉均迎来职业生涯新挑战！这位在中国女子篮球联赛（WCBA）征战多年的港将，正式宣布加盟澳洲二级职业联赛（NBL 1）球队Nunawading Spectres。李祉均期望能借此行提升状态，并协助目前在南部赛区暂列第13位的新东家杀入季后赛。

港队女篮代表李祉均加盟澳洲 NBL 1 球队 Nunawading Spectres。公关图片

首赴海外感兴奋 盼助新东家入季后赛

对于首次踏足香港及内地以外的联赛，李祉均坦言心情既兴奋又带点担忧：「能够加盟这支曾孕育出多位澳洲国手的球队，我感到十分兴奋。不过始终是第一次去到全新环境打拚，训练模式和打法都与以往大相迳庭，难免有些担心。」

澳洲NBL 1联赛分为五个赛区，Nunawading Spectres身处共有19队角逐的南部赛区。在正进行得如火如荼的2026年球季中，球队经过10场赛事后暂列第13位。李祉均明言，首要目标是协助球队取得季后赛（Playoffs）资格；个人方面，她坦言近一两年受伤患、家庭等因素影响，状态较为起伏，期望能藉今次外流「操起」状态，并透过体验不同的篮球文化，刺激自己的技术水平更上一层楼。

填补WCBA休季空窗期 迎难而上适应新球风

已在WCBA打滚5个球季的李祉均透露，选择远赴澳洲，主要是为了填补WCBA漫长的休季。她指出，以往休季期间若无港队赛事，球员很难找到具质素的训练及足够比赛来保持状态。虽然NBL 1属半职业性质，但澳洲整体篮球水平极高，这无疑是一个难能可贵的锻炼机会。

面对全新的外国联赛，李祉均深知必须尽快适应：「澳洲的球风较倚重个人能力，需要更多单打独斗来帮助球队。此外，比赛多集中在周末上演，『背靠背』的赛程对体能要求极高。」她强调未来需展现高度自律，加强时间及身体管理。至于语言障碍，她笑言球场上的沟通将转用英文，但深信「篮球本身就是一种国际语言」，适应上不成问题。

WCBA履历亮丽 曾膺本土得分王

现年31岁的李祉均自2021年展开职业生涯，过去5季先后效力陕西天泽、山西竹叶青酒、天津冠岚、山东高速及河北石家庄英励等多支WCBA球队。当中在2023至2024年球季，她代表天津冠岚交出极具统治力的表现，场均轰入19.6分及2.7次偷波（抢断），包揽该季常规赛「本土得分王」及「偷波王」两项殊荣，成为最大赢家。此外，她亦曾于2021年入选WCBA全明星赛北区明星队，并在2024年获邀出战全明星三分大赛，实力毋庸置疑。