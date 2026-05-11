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NBA季后赛｜云班耶马开肘遭驱逐 爱华士狂飙36分献亡母 木狼挫马刺场数扳平2:2（有片）

篮球天地
更新时间：16:57 2026-05-11 HKT
发布时间：16:57 2026-05-11 HKT

明尼苏达木狼与马刺的西岸次圈季后赛陷入拉锯，幸得当家球星安东尼爱华士（Anthony Edwards）大爆发狂轰36分，外加马刺当家球星云班耶马（Victor Wembanyama）因领二级恶意犯规被逐，木狼成功以114:109战胜马刺，将季后赛场数追和至2:2。这场比赛适逢母亲节，爱华士赛后将这场关键胜仗，献给在天上的亡母。

今仗轰下36分，还有6个篮板2次助攻的爱华士赛后记者会上表达了对于母亲的思念：「今天是母亲节，我只想为妈妈赢波，就是这么简单。」爱华士的母亲与祖母在2015年相继因癌症离世，两人离世的日子刚好都是5号，这亦是他披上5号球衣的原因。当被问到今仗有否想起母亲时，爱华士语气坚定：「那是肯定的，为了她，我绝对不可以输。」

云班耶马领二级恶意犯规被逐

爱华士果然说到做到，领军木狼以114:109击退圣安东尼奥马刺，把握住对方超级新星云班耶马（Victor Wembanyama）被逐离场的转捩点，成功将系列赛总比数扳平2:2。

赛事关键一幕发生在第二节初段，云班耶马在篮底混战中挥动右肘，击中木狼中锋拿斯列特（Naz Reid）下巴。球证翻看重播后，重手判罚云班耶马二级恶意犯规，直接将其驱逐离场，令一直被马刺压制的木狼得以喘息。

云班耶马生涯第一次被逐。AP
云班耶马生涯第一次被逐。AP
云班耶马生涯第一次被逐。AP
云班耶马生涯第一次被逐。AP
哈伯（左）后备落场贡献24分。路透社
哈伯（左）后备落场贡献24分。路透社
二年级生卡素（Stephon Castle）今仗交出20分。AP
二年级生卡素（Stephon Castle）今仗交出20分。AP

不过，年轻的马刺并未因此崩盘。新秀迪伦哈伯（Dylan Harper）后备落场贡献24分，二年级生卡素（Stephon Castle）交出20分，加上霍斯（De'Aaron Fox）下半场屡建奇功，马刺在第四节初段一度领先8分。

爱华士坦言：「老实说，我觉得马刺失去云班耶马后反而更难应付。这就像每支球队缺少了王牌时，其他人反而打得更放、更有自信。」木狼主帅芬治（Chris Finch）亦指球队中段一度松懈，在进攻端「迷失方向」。

木狼末节强攻内线奠胜

犹幸木狼及时回魂，在第四节打出一波34:25的攻势逆转战局。在失去云班耶马这道内线大闸后，木狼在禁区如入无人之境。要知道，这位法国长人前三战合共交出惊人的19次封阻，令木狼众将忌惮三分。

到了末节关键时刻，马刺只能靠威胁大减的干尼特（Luke Kornet）死守内线，木狼随即疯狂强攻篮框。高拔（Rudy Gobert）末段两度博得「And-1」，杜辛姆（Ayo Dosunmu）关键上篮得手，加上拿斯列特的补篮，成功锁定胜局。

带伤上阵的爱华士无疑是末节赢波最大功臣，他打足第四节12分钟独取16分。据统计，木狼今仗共有38次突破上篮，创下主帅芬治执教以来的次高纪录，当中多达30次是在云班耶马被逐后出现。「大家都知他不在场时，篮框会空旷得多，」爱华士笑言：「他简直有8呎高，只要他在场，篮框就被他完全遮蔽。」

值得一提的是，左膝严重过度伸展及骨挫伤仅仅过了15天，爱华士依然连续第四场披甲，并连续两仗上阵超过40分钟，尽显铁血本色。双方的第五战「天王山之战」，将于周二晚移师圣安东尼奥爆发。

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