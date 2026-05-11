NBA｜巫师破七年魔咒喜获状元签 溜马失前四保护「摆烂」得个吉

在现行NBA选秀抽签制度可能步入历史的最后一年，幸运女神终于眷顾了华盛顿巫师。今季常规赛战绩包尾的巫师，在今日的抽签仪式上打破宿命抽中状元签，成为最大赢家；相反，同样拥有最高机率抽中状元的印第安纳溜马却惨遇滑铁卢，仅抽得第5顺位，更因早前与快艇的交易附带「前4保护」条款，令这支首轮签白白拱手相让，摆烂一季最终颗粒无收。

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破七年魔咒 巫师总裁：状元签献给球迷

过去七年，常规赛战绩最差的球队皆无缘状元签。不过，今季仅录得18胜64负的巫师成功打破魔咒，以14%的最高机率如愿以偿。随后的抽签结果却爆出冷门：抽中状元机率并列第四的犹他爵士跃升夺得榜眼签，孟菲斯灰熊（机率第六）获探花签；而顺位跃升最多的是芝加哥公牛，以第九高的机率抢下第四顺位。

巫师无疑是今次抽签的大赢家。球队今季大刀阔斧，透过重磅交易换来全明星控卫杨格（Trae Young）及「一眉哥」安东尼戴维斯（Anthony Davis），矢志来季大展拳脚，如今再获状元签加持，势必如虎添翼。

巫师篮球营运总裁温格（Michael Winger）将喜悦归功于球迷：「我们的球迷承受了最多，这支状元签是献给他们的。这是对他们不离不弃的回报，感谢他们在球队经历多年重建、甚至打出糟糕表现时依然全力支持。」

溜马失算跌落第五 总裁致歉承担责任

正所谓几家欢喜几家愁，与巫师同样拥有最高状元机率的溜马及布鲁克林篮网，最终分别跌至第五及第六顺位。最惨情的莫过于溜马，由于球队在季中交易死线前从快艇换来中锋苏巴（Ivica Zubac）时，其首轮签加入了「前四保护」条款，意味著溜马必须抽中前四顺位才能保留该选秀权。如今跌至第五，这支首轮签只能直接奉送给洛杉矶快艇。

遛马在季中从快艇换来中锋苏巴（Ivica Zubac）时，其首轮签加入了「前四保护」条款。路透社

溜马篮球营运总裁比查特（Kevin Pritchard）为此在社交媒体上向球迷致歉：「我对所有球迷感到非常抱歉，我会为这次冒险承担责任。经历了这样的一季后，对于抽中第五顺位我感到很惊讶，我原以为我们总该有点运气。但请大家记住——这支球队值得拥有一位正选中锋，以便来季与顶级强队抗衡。我们一直都充满韧性。」

联盟严打「摆烂」 爵士被罚反获榜眼

今届选秀被誉为「选秀大年」，顶级新星云集，令各支球队垂涎三尺。在常规赛最后几个月，联盟近三分一球队为了争夺高顺位选秀权而公然「摆烂」。为此，NBA预计将于本月稍后召开董事会，商讨采取严厉的新赛制来遏止这股歪风。讽刺的是，早前因「做出对联盟不利行为」（涉嫌摆烂）而被重罚50万美元的爵士，竟在抽签中大跃进，历史性首夺榜眼签。

选秀大年星光熠熠 迪班沙自信做状元

随著抽签尘埃落定，状元之争预料将是迪班沙（AJ Dybantsa）与彼德逊（Darryn Peterson）的「双龙出海」。效力杨百翰大学（BYU）的6呎9吋前锋迪班沙，大一赛季场均轰入25.5分荣膺全美得分王；而堪萨斯大学的彼德逊虽受伤患困扰缺阵11场，但场均仍交出20.2分的亮眼数据。

迪班沙是今年选秀状元大热。AP

迪班沙（右）大一赛季场均轰入25.5分荣膺全美得分王。路透社

彼德逊是今届状元大热。AP

彼德逊（右）是今届状元大热。路透社

两位星级前锋卡美朗保沙（Cameron Boozer）及威尔逊（Caleb Wilson）则预料包办三、四顺位。作为名宿卡路士保沙（Carlos Boozer）之子，卡美朗保沙今季在杜克大学展现统治力，场均斩获22.5分及10.2个篮板；北卡罗莱纳大学的威尔逊则有场均19.8分及9.4篮板进帐，惟季尾因手部骨折提前报销。

名宿卡路士保沙之子卡美朗保沙（右）有机会继承父亲衣钵，被爵士或公牛被选中。路透社

卡美朗保沙有机会在前四被选中。AP

威尔逊（右3）预料在第四顺位被选中。路透社

状元大热迪班沙自信满满地表示：「我赌自己会成为状元。我的适应能力极强，在哪里都能打出水准。」至于卡美朗保沙则有机会被公牛或爵士选中，这两支球队恰巧都是其父亲曾经效力过的球队。「这绝对会是一种超现实的感觉，」卡美朗保沙满怀期待地说：「我不知道未来会怎样，但肯定超级令人兴奋。」