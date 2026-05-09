NBA季后赛｜云班耶马并肩奥尼尔、奥拉祖云 马刺反胜木狼场数领先2:1

马刺「怪物状元」云班耶马（Victor Wembanyama），在周五的西岸季后赛次圈第三场，木灰狼对马刺(灰狼对马刺)的比赛中，狂轰39分、15个篮板及5次封阻，与奥尼尔等名宿并肩，带领马刺作客以115:108击败木狼，在系列赛首战主场失利后连赢两场，总场数反超前2:1。

比肩四大传奇中锋

云班耶马今仗的数据堪称史诗级。根据Stathead的统计，他成为了NBA季后赛历史上，第五位能在单场比赛中交出「39分、15篮板、5封阻」的球员。前四位达成此壮举的传奇中锋包括奥尼尔（Shaquille O’Neal）、奥拉祖云（Hakeem Olajuwon）、渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）以及张伯伦（Wilt Chamberlain)，非官方统计。

今仗云班耶马手感极佳，全场18投13中，罚球更是12投10中。除了进攻端予取予携，他在防守端亦是木狼难以逾越的屏障。

五犯仍不退缩

比赛战至第四节末段，云班耶马陷入了犯规麻烦。在比赛还剩6分18秒时，他吞下个人第五次犯规，木狼亦借此将比分追至98:99。然而，马刺主帅米治庄逊（Mitch Johnson）仅让云班耶马休息了一分钟，便将他重新换上场，他解释：「我们不会让他留在后备席上，我们要让他上场，如果他犯满离场，我们再想办法。」

身孭五犯的云班耶马并未退缩，他在第四节独取16分。在比赛剩余3分钟时，他以一记关键的三分球，回应了木狼的拿斯列特（Naz Reid），将领先优势扩大至六分，为球队锁定胜局。

云班耶马赛后说：「这就像稳住船舵一样，我们取得了领先，我们不需要著急，我们需要保持稳定。」

艾华斯独力难撑木狼

木狼方面，刚从膝伤中复出的安东尼爱华士（Anthony Edwards）表现神勇，攻入全队最高的32分及14个篮板，其中22分更是在上半场取得，助球队从开局落后3:18的劣势中追平。然而，木狼其他主力的手感却十分冰冷，尤其是面对云班耶马的防守，查顿麦丹尼斯（Jaden McDaniels）及林度（Julius Randle）全场34投仅8中。

艾华斯赛后无奈地表示：「我回更衣室跟队友说，我们创造了很多好机会，如果我们能投进那些球，我们就能赢得这场比赛。」