NBA季后赛｜安比复出难阻76人再负纽约人 落后0:3 面临被横扫出局

费城76人周五在东岸季后赛次圈第3场，尽管有当家王牌中锋安比（Joel Embiid）带伤复出，仍未能阻挡球队主场以94:108败给纽约人，系列赛落后至0:3，距离被直落4场「横扫」出局仅一步之遥。

安比带伤上阵 缺统治力屡被针对

上场因右髋及脚踝受伤缺阵的安比，今仗在赛前热身后决定顶硬上重返正选阵容。他上阵34分钟，交出18分、6个篮板及5次助攻的数据。然而，明显受到伤患困扰的他，失去了首圈对阵塞尔特人时的绝对统治力，横移速度大减，屡屡被纽约人针对攻击及冲抢进攻篮板。

安比赛后谈及身体状况：「我无问题！今晚显然是一场艰难的败仗，我们现在只能逐场比赛去拼。」76人主帅努斯（Nick Nurse）亦为爱将辩护：「我认为他已经倾尽所有，这就是他今晚能做到的一切。」

保罗佐治虎头蛇尾

76人今仗曾有过一个好开始，保罗佐治（Paul George）在首节包办了全队31分中的15分，助球队早段领先。但令人意想不到的是，佐治在后三节竟然「跌watt」兼一分未得，最后9次起手全部落空。

相反，缺少了防守大将艾鲁比（OG Anunoby）的纽约人，却展现出极强的韧性。他们的后备阵容以29:11完全辗压76人，事实上，76人的后备席直到第四节中段才凭借基美斯（Quentin Grimes）的三分球「开斋」。纽约人主帅米克布朗（Mike Brown）大赞球员：「我们有很多坚韧的战士，当机会来临时，他们就能把握住。」

76人陷历史魔咒

76人在首圈才刚刚成为史上第四支在落后1:3下逆转晋级的球队，如今却陷入0:3的出区边缘。NBA历史上从未有球队能在落后0:3的情况下翻盘，这意味著76人极有可能在近九年内第六次于东岸次圈止步。保罗佐治赛后无奈地表示：「我们打出三节好表现，只是未能好好完成比赛，现在只能一场一场来，努力把赛季延续下去。」