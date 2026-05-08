NBA｜米曹狂轰31分白做 根宁咸领军活塞107:97再退骑士

NBA季后赛东岸次轮，活塞主场再斗骑士，客军虽有当路云米曹(Donovon Mitchell)攻入全场最高的31分，但主队在有根宁咸(Cade Cunningham)尾段挺身而出下，最终成功抵挡骑士反扑，以107:97再下一城，总场次领先2:0。

米曹轰31分都无力回天 活塞场数领先2:0

活塞今战延续上场胜仗气势，上半场全队多点开花，加上「板凳暴徒」丹尼斯赞坚斯(Daniss Jenkins)半场贡献11分下，主队在半场时以54:43领先骑士11分，但易篮后骑士在米曹领军下开始反击，在「蜘蛛侠」单节攻入11分下助骑士以落后4分进入决胜节，骑士在米曹火热手感下乘胜进击，开局便打出一波6:0反超比分，但活塞在及时调整加上根宁咸的爆发下再收复失地兼拉开比分，最终以107:97守住主场胜利，以2:0的领先前往克里夫兰。

今战活塞当家球星根宁咸串连全队攻势，交出25分10助攻的2双数据，另外有夏里斯(Tobias Harris)贡献21分7篮板。反观骑士虽然有米曹轰入31分外加6篮板，艾伦(Jarrett Allen)亦交出22分7篮板，然而另一主力哈登(James Harden)今战手感冰冷，13投3中仅得10分，其余队友得分亦仅个位数。

