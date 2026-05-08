NBA季后赛｜SGA犯规缠身无阻雷霆赢波 奇兵爆发挫湖人场数领先2:0（有片）

雷霆和湖人西区季后赛准决赛的第二战在奥克拉荷马拉开帷幕。雷霆当家球星基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）虽在第三节早段因4犯被迫长坐冷板凳，但球队反而在他缺阵期间打出关键攻势，最终以125:107击败湖人，系列赛总场数领先至2:0，今季季后赛继续保持不败。

OKC had a trio of 20-PT scorers in Game 2!



Chet: 22 PTS

SGA: 22 PTS

Mitchell: 20 PTS



Thunder take a 2-0 series lead in the West Semis 🍿 pic.twitter.com/eQKNQCd3Bz — NBA (@NBA) May 8, 2026

SGA坐板凳 雷霆反打出22:4攻势

湖人在下半场初段一度领先5分，惟SGA于第三节开赛仅86秒便领第4犯，被迫返回后备席。正当外界以为雷霆陷入危机之际，主队众将挺身而出，凭借强悍防守及流畅进攻打出一段22:4攻势，迅速反超并拉开比分。待SGA于第四节重返场上时，雷霆已反领13分。

SGA全场攻入与贺姆格连（Chet Holmgren）并列全队最高的22分，赛后大赞队友：「他们串连起防守，亦用正确方式进攻。我对这班队友充满信心，无论谁在场上，我们都能完成任务。」

A米曹稳控节奏 麦坚后备奇兵轰18分

雷霆今仗再次展示卫冕冠军级数的深度。第三节在SGA缺阵下，雷霆单节迫使湖人出现7次失误，并转化成11分。今季季后赛顶替受伤球星谢伦威廉士（Jalen Williams）担任正选的A米曹（Ajay Mitchell）表现沉稳，全场贡献20分及5次助攻，其中第3节独取7分及送出3次助攻，成功掌控战局。

A米曹（中）全场贡献20分及5次助攻，其中第3节独取7分及送出3次助攻，成功掌控战局。路透社

A米曹（右）全场贡献20分及5次助攻，其中第3节独取7分及送出3次助攻，成功掌控战局。AFP

另一奇兵麦坚（Jared McCain）亦功不可没。这名季中由76人加盟、属轮换第10人的后卫，在短短2分28秒内命中两记三分及一记急停跳投，助雷霆将优势推上双位数。他全场仅上阵18分钟，11投7中、三分球5投4中，攻入18分。

奇兵麦坚在第三节SGA大部分时间不在场的情况下，短时间内命中两记三分及一记急停跳投帮助球队度过难关。AFP

奇兵麦坚在第三节SGA大部分时间不在场的情况下，短时间内命中两记三分及一记急停跳投帮助球队度过难关。AFP

奇兵麦坚（右）在第三节SGA大部分时间不在场的情况下，短时间内命中两记三分及一记急停跳投帮助球队度过难关。路透社

贺姆格连赛后盛赞麦坚：「每次看见他出手，我都觉得会入。即使坐了很久才上场，他仍有信心立即出手并命中，这对我们来说是最好的进攻选择。」

贺姆格连攻守俱佳 关键时刻浇熄湖人反扑

贺姆格连今仗继续交出全能表现，除了攻入22分，另有9个篮板、3次助攻、4次偷球及2次封阻。雷霆在他上阵的33分钟内净胜湖人19分，其中第三节他上阵10分钟，个人攻入8分，助球队建立优势。

雷霆在贺姆格连上阵的33分钟内净胜湖人19分。路透社

雷霆在贺姆格连（右）上阵的33分钟内净胜湖人19分。AP

雷霆在贺姆格连（左）上阵的33分钟内净胜湖人19分。AP

湖人在第四节中段一度将分差追至5分，但贺姆格连随即在艾顿（Deandre Ayton）面前命中三分，之后再两罚全中，令雷霆重新取得双位数领先，彻底粉碎湖人反扑希望。雷霆主帅戴治诺特（Mark Daigneault）赛后表示：「我们的球员都是竞争者，他们会把比赛中的挑战视为机会，然后主动出击。」双方下一场将于周六移师洛杉矶，进行系列赛的第三场比赛。