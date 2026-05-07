NBA季后赛｜云班耶马霍斯联手发威 马刺狂胜木狼38分创纪录扳平场数1:1（有片）

NBA西岸季后赛次圈赛事，圣安东尼奥马刺在首战爆冷不敌明尼苏达木狼后，今日于第二战迎来大爆发。在两大核心云班耶马（Victor Wembanyama）及霍斯（De'Aaron Fox）强势反弹领军下，马刺以133:95血洗木狼，创下队史季后赛第三大胜仗，将系列赛总场数扳平1:1，强势迎接即将移师明尼苏达的第三战。

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赛后密语化作动力 双核反弹创纪录

在和金块经历了惨烈的季后赛首圈赛事后，伤兵满营的木狼客场挑战以逸待劳的马刺，却意外的获得首战胜利。爆冷败仗后，马刺更衣室内气氛凝重，但云班耶马和霍斯两人赛后短暂耳语后皆面露微笑离开。谁也没想到，这份自信在两天后的第二战化为现实。霍斯在接受外国媒体访问时透露：「我们当时谈到球队其实处于良好状态，我们首战打得像屎一样，但也只输了两分。」

这对明星组合在首战表现挣扎，合共仅得21分，命中率低至32.2%（三分球更12射0中）。然而今仗两人强势反弹，带领马刺打出自1983年以来季后赛单场最高得分。他们全场命中率高达48%，成为球队大胜的催化剂；马刺今仗最多曾领先47分，最终以38分之差狂胜，缔造队史季后赛第三大胜仗。

教练点醒霍斯 快攻三分著火

马刺队今仗火力全开，霍斯首节即攻入9分，云班耶马亦挹注7分。在霍斯与全场攻入最高21分的卡素（Stephon Castle）推动下，马刺在快攻得分上以29:5完全碾压木狼。此外，马刺今仗狂轰16记三分球追平队史季后赛纪录，其中尚宾尼（Julian Champagnie）单在第三节便三分球4射全中。

马刺主帅米治庄逊（右2）表示曾在赛前和霍斯面授机宜。AFP

马刺狂胜木狼38分。AFP

霍斯（左）全场得到16分，带动全队进攻。AFP

谈及球队今日手感火热，马刺主帅米治庄逊（Mitch Johnson）表示曾在赛前和霍斯面授机宜：「当霍斯处于攻击模式时，我们才是最强的。他推动节奏时对球队的带动效应最大，卡素和迪伦哈伯（Dylan Harper）会紧随其后，射手能在转换中获得起手机会，云班耶马也有更多空间。我不需要挑战他，只想让他知道，他从未为球队过度盘球或滥投，所以当他需要展现统治力时，不必非要等到比赛最后四分钟。」

云班耶马比肩邓肯 防守端展现统治力

防守端更是马刺今仗的致胜关键。云班耶马交出19分、15个篮板及2次封阻的亮眼成绩单，连续四场季后赛取得「双双」兼至少2次封阻，追平名人堂名宿邓肯（Tim Duncan）于2010年创下的队史最长纪录。他更成为自1973-74赛季有封阻统计以来，首位在生涯前六场季后赛场均交出至少15分及5次封阻的球员。

这名法国超新星联同霍斯及卡素合共贡献5次抄截，助马刺半场建立24分优势。即使木狼下半场初段打出一段9:0攻势，马刺在第三节完结时仍将分差拉开至35分。主帅米治庄逊大赞：「霍斯和云班耶马定下了基调，所有人都跟随他们的步伐。」

擅打逆境波 移师明尼苏达破宿命

卡素今仗贡献全场最高的21分，外加4个篮板和4次助攻，与此同时他在防守端的表现同样令人瞩目。数据显示，由卡素主防的木狼球员全场11射仅4中并出现2次失误。这位二年级新人赛后展现出成熟的心态：「我们很擅长应对逆境，这是一整年都在做的事。输掉首战后我们并未过度震惊，我们清楚落败原因并立即解决，这正是今晚取胜的关键。」连同常规赛及季后赛在内，马刺在落败后的下一场比赛录得17胜5负，胜率冠绝全联盟。

卡素（左）攻防两端都有亮眼发挥。AFP

卡素（中）贡献全场最高的21分，外加4个篮板和4次助攻。AFP

安东尼爱华士（中）今仗13射仅5中，得到12分。路透社

系列赛第三战将于周五移师木狼主场举行，马刺过去7次造访该地均铩羽而归，今次誓要打破宿命。云班耶马赛后亦重提首战后与霍斯的对话：「作为一个团队，我们经常沟通，无论是保持专注还是互相激励。球队总有很多动态变化，但我们一直努力保持积极的态度。」而这份积极，最终在第二战完美兑现。