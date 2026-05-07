NBA季后赛｜般臣轰26分领军 纽约人激战挫76人场数领先2:0（有片）

NBA东岸季后赛次圈赛事，纽约人今日主场迎战缺少主力中锋安比（Joel Embiid）的76人。在连场大胜后，纽约人今仗遭遇顽强抵抗，双方出现25次比数交替领先，合演一场拉锯战。最终纽约人凭借主将般臣（Jalen Brunson）攻入26分，在关键时刻接管比赛，以108:102力克76人，系列赛总场数领先至2:0。

A TRIO OF KNICKS SHINED IN GAME 2!



Brunson: 26 PTS, 6 AST

OG: 24 PTS, 5 REB, 4 STL

KAT: 20 PTS, 10 REB, 7 AST



New York leads Philly 2-0 in the East Semis 🍿 pic.twitter.com/GaDGr9cYz4 — NBA (@NBA) May 7, 2026

双方25次交换领先 般臣关键时刻发威

有别于首战纽约人以137:98狂胜的局面，失去安比的76人今仗展现出极强斗志。整场比赛双方分差从未超过7分，更多达14次平手，合共出现25次领先优势互换，创下自2015年马刺对快艇（31次）以来的季后赛单场最高纪录。

战至最后阶段，一向具备「大心脏」的般臣挺身而出。他在完场前5分06秒命中打破僵局的入球，随后再以一记跳投助球队在剩余3分45秒时拉开至103:99，加上队友碧捷斯（Mikal Bridges）建功，将优势扩大至6分奠定胜局。般臣赛后表示：「最重要是保持冷静和镇定，专注打好每一球、走好每一步，不要好高骛远。」纽约人主帅米克布朗（Mike Brown）亦大赞爱将：「对手开始换防，但他仍能找到自己的出手位置得分，这正是我们对他的期望。」

纽约人多点开花 艾鲁比伤退现隐患

纽约人今仗多点开花，艾鲁比（OG Anunoby）贡献24分，但他于比赛尾段受伤退下火线并返回更衣室，主帅布朗赛后表示暂未有其伤情更新。中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）则交出20分、10个篮板及7次助攻的全面数据；碧捷斯亦有18分进帐，并在下半场成功限制对方主力麦斯（Tyrese Maxey）的发挥。

安比缺阵无阻斗志 76人错失反扑良机

76人方面，安比因右臀及足踝伤势，缺席早上的投篮训练后宣告避战。不过球队将士用命，麦斯摆脱首战仅得13分的颓势，上半场已独取19分，全场交出与般臣平分秋色的26分。保罗佐治（Paul George）及奥比（Kelly Oubre Jr.）各得19分，艾治琴比（VJ Edgecombe）亦贡献17分。

76人在第四节曾凭奥比的三分球以99:96最后一次领先，但随后被纽约人的赫特（Josh Hart）回敬三分扳平，后者在第三节曾疑似伤及左手或手腕一度离场。76人主帅纽斯（Nick Nurse）无奈表示：「我们连续获得大约四次空位出手的机会，可惜未能命中。球队进攻打得很出色，只是未能把球射入。」

系列赛第三及第四战将于周五及周日移师费城举行，面对首圈对阵塞尔特人曾落后1:3的困境，76人将力争在主场扳回一城。