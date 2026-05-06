NBA季后赛｜活塞终止对骑士12连败颓势 近18年来首次系列赛领先

底特律活塞周二于东岸季后赛第二圈首仗，5名正选得分全部上双，以团体力量作客以111:101击败克里夫兰骑士，终结了季后赛对骑士12连败颓势，同时，更自2008年后首次在系列赛中领先。

首圈「抢七」经验成关键

活塞在首圈总场数一度落后1:3下，上演惊天大逆转淘汰奥兰多魔术。主帅比加斯达夫（J.B. Bickerstaff）认为，这三场「生死战」的经验为球队今仗的胜利奠定基础。他说：「在打过三场基本上是淘汰战的比赛后，你会明白开局的重要性，明白那种紧迫感。这让我们成长，并相信我们能够做到。」

这种「紧迫感」，在今仗的开局便表露无遗。活塞在第一节，便打出了37:21的攻击波，早早确立了领先优势。尽管骑士在第四节末段，一度将比分追至93:93平手，但活塞随即打出一波7:0的攻势，再次拉开比分，并最终锁定胜局。

活塞全民皆兵 骑士双核失准

活塞今仗再次展现「全民皆兵」的本色，五名正选球员全部得分上双。根宁咸（Cade Cunningham）攻入了全队最高的23分，并送出7次助攻；夏里斯（Tobias Harris）亦有20分进账；而邓肯罗宾逊（Duncan Robinson）则射入了5记三分球，贡献了19分。

相反，骑士的明星后场组合，则表现失准。当路云·米曹（Donovan Mitchell）虽然攻入了23分，但其连续9次在系列赛首战中，取得30+得分的NBA纪录就此中断。而哈登（James Harden）攻入22分的同时却出现多达7次失误。全队19次的失误，更让活塞借此取得了29分，成为了今仗胜负的关键。

赛后，夏登亦坦言：「看看我的失误，很多都是我自己的问题。我必须做得更好。」

两队的第二场比赛，将会在周四晚，继续在克里夫兰举行。

终结16年尴尬纪录

这场胜利，对活塞来说，意义非凡。他们不但终结了自2007年东岸决赛以来，在季后赛对阵骑士的12连败，更是自2008年东岸准决赛对阵魔术以来，首次在季后赛系列赛中，取得领先。