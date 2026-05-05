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NBA季后赛｜爱华士复出即做功臣 云班耶马三双难救马刺

篮球天地
更新时间：19:15 2026-05-05 HKT
发布时间：19:15 2026-05-05 HKT

周一晚的NBA季后赛，西岸四强首场比赛，成功晋级的明尼苏达木狼以104：102险胜圣安东尼奥马刺。木狼球星爱华士（Anthony Edwards）伤愈复出，即成为赢波功臣。马刺超级球星云班耶马（Victor Wembanyama）虽然交出封阻三双的历史级数据，依然无法为球队带来胜利。

爱华士预计缺阵却赶及复出 第四节独取11分

爱华士在对金块的首轮系列赛第四场比赛中受伤，原本预计至少缺席两场比赛。但他今仗赶及复出，成为赢波功臣。今仗双方战情紧凑，全场出现19次交换领先及17次追平比分。 第一节后备上阵即展现状态。第一节余下1分27秒时，爱华士以一记后撤步三分球为球队反超22：19，并向马刺后备席大喊「我回来了！」。上半场结束时双方打成45：45。 

虽然第三节完结时马刺以72：69取得领先，但木狼在第四节凭爱华士的发挥，在比赛余下7分23秒时以一记单手上篮助木狼反超86：84，此后木狼一直保持领先，最终木狼以104：102首战告捷。

木狼今仗的赢波功臣爱华士赛后说：「只要我在场上，就能让大家安心。然后我就可以做我最擅长的事，努力把球投进篮框。」

云班耶马12次封阻创季后赛纪录 三双仍徒劳

马刺球星云班耶马今仗交出11分、15个篮板及12次封阻的「三双」成绩。12次封阻是NBA自1973至74赛季开始统计封阻以来，季后赛单场最高纪录。他亦是史上第三位在季后赛中以封阻达成三双的球员，但依然无法阻止球队落败。

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