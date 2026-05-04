NBA季后赛｜艾伦狂轰22+19统治内线 骑士「抢七」挫速龙晋级次圈
更新时间：12:44 2026-05-04 HKT
发布时间：12:44 2026-05-04 HKT
发布时间：12:44 2026-05-04 HKT
克里夫兰骑士在周日的东岸季后赛首轮「抢七」大战中，凭借著中锋J艾伦（Jarrett Allen）交出其季后赛生涯最佳的22分、19个篮板的统治级表现，在主场以114:102击败到访的多伦多速龙，以总场数4:3惊险晋级，将在东岸次圈硬撼底特律活塞。
骑士第二、三节爆发奠胜
速龙初段反客为主，在第二节中段一度领先多达10分。然而，主队骑士随后在艾伦的带领下展开绝地反击。在第二、三节的15分钟内，骑士打出了一波惊人的49:21攻势，不但成功收复失地，更一举将比分反超前，最多曾领先19分，彻底扭转了比赛的局势。
艾伦在该段时间内，犹如禁区的「巨无霸」，个人独取14分及10个篮板，当中包括5个关键的进攻篮板，为球队的反击，奠定了稳固的基础。
主场无敌 速龙饮恨出局
骑士以12分之差击败速龙后，这个系列赛出现了「主场无敌」的罕见情况，七场比赛，最终全由坐拥主场之利的球队获胜；而骑士乘主场优势4:3淘汰速龙。
除了艾伦的精彩表现外，骑士另一主将当路云米曹（Donovan Mitchell）亦攻入了22分，而夏登（James Harden）亦有18分进账。
速龙方面，史葛迪班斯（Scottie Barnes）交出了24分、9个篮板的准「双双」数据，巴列特（RJ Barrett）亦有23分进账，但仍无法阻止球队在「抢七」大战中饮恨出局。这是速龙队自2022年以来，首次重返季后赛。
成功晋级的骑士，将会在周二作客底特律，与东岸「一哥」活塞展开第二轮系列赛的首场对决。两队在今季常规赛的四次交锋中，各胜两场，相信届时又会上演一番龙争虎斗。
最Hit
湾仔酒店女子堕楼亡 砸中女途人受伤
3小时前
六合彩2.28亿金多宝｜搅珠前一刻落注$20 电脑飞头奖号码斩件上 捧走4位数字奖金｜Juicy叮
2026-05-03 11:23 HKT
逼爆港大站B1出口 摄影大军排排企影一年仅两次的画面！？街坊疑惑：这也能成打卡点
2026-05-03 10:00 HKT