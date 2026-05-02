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NBA季后赛｜东岸上线齐打抢7战 速龙、活塞齐赢关键战 同须斗到最后一轮

篮球天地
更新时间：14:41 2026-05-02 HKT
发布时间：14:41 2026-05-02 HKT

NBA季后赛东岸首轮愈演愈烈，尤其是上岸上线，周五同日分别有活塞和速龙2落后场次2:3的球队出战，最终活塞把握魔术尾段手感冰冷，以93:79逆转击败魔术，而速龙则凭巴列特(RJ Barrett)在加时一球绝杀3分，以112:110险胜骑士，两支球队将要进行抢7才可分出次轮资格。

魔术决胜节全节出现23投1中的表现打完第4节仅得8分。AFP
魔术决胜节全节出现23投1中的表现打完第4节仅得8分。AFP

魔术尾段23投1中断送好局 活塞扳回一城决战天王山

主场出击的魔术上半场已火力全开，誓要终结本轮系列赛，并以60:38拉开22分分差，但易篮后形势大变，在活塞严防下魔术陷入得分荒，在第3节仅得11分，而活塞也展开反击，将差距收窄成62:71落后9分，进入到决胜节魔术状态陷入冰点，全节出现23投1中的表现打完第4节仅得8分，而活塞亦直接以93:79直接带走今场关键战，将会重返底特律上演天王山之战。

根宁咸今场攻入32分10篮板4抄截。AFP
根宁咸今场攻入32分10篮板4抄截。AFP

而今场攻入32分10篮板4抄截的根宁咸(Cade Cunningham)表示：「这就是过去一年我们所说的底特律靭性。」他亦补充表示过去的系列赛未能打出他们应有的东西，给予了对手机手机会，而接下来便要重回主场完成未完成的工作。

史葛迪巴斯贡献25分14助攻7篮板。AFP
史葛迪巴斯贡献25分14助攻7篮板。AFP
当路云米曹全场攻入24分。AFP
当路云米曹全场攻入24分。AFP

巴列特绝杀3分救世界 骑士、速龙抢7分胜负

陷入绝境的速龙今场回归主场防手一驳，第3节亦曾一度领先骑士15分，然而到决胜节骑士在当路云米曹(Donovon Mitchell)领军下展开反击，他单节轰入11分助骑士以一波12:2的攻势在最后5分钟将分差收窄至仅1分，在读秒阶段更有莫比利(Evan Mobley)一球上篮将比赛拖入加时赛，在加时还剩30多秒时骑士还握有2分优势，但莫比利关键时刻失误送出球权，巴列特在时间尚余1.2秒时投出3分，皮球打到篮框后弹起再落入篮网，助速龙以112:110力压骑士获胜，下战将到骑士主场上场抢7大战。

巴列特绝杀3分救世界。AFP
巴列特绝杀3分救世界。AFP

今场最亮眼的必然是投进致胜3分的巴列特，他今战攻入24分9篮板，另外史葛迪巴斯(Scottie Barnes)和华特(Ja’Kobe Walter)亦分别贡献25分14助攻7篮板和24分5篮板。

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