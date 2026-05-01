NBA季后赛｜ 麦丹尼斯32分领军木狼110：98胜金块 总场数4：2淘汰对手晋级第二轮

周四NBA季后赛，明尼苏达木狼前锋麦丹尼斯（Jaden McDaniels）于首轮第六场攻入32分及10个篮板，带领球队主场以110：98击败丹佛金块，以总场数4：2淘汰西岸夺冠热门，约基治（Nikola Jokic）领军的金块 ，晋级西岸第二轮。木狼将于周一作客圣安东尼奥马刺。

木狼今仗阵容不整，三名主力后卫因伤缺阵。前锋麦丹尼斯全场攻入32分及10个篮板，成为赢波功臣。木狼上半场完结时领先55：49。金块球星约基治于第三节领军展开反击，并于此节尚余5分36秒时，为球队追平至67：67。不过，木狼随即重整旗鼓，第三节结束时重新领先82：74。

金块末节中段一度追至仅落后1分，但士气高昂的木狼马上拉开比分，比赛剩下56秒时，木狼的高拔（Rudy Gobert） 命中两记罚，将比分拉开至10分，彻底粉碎金块反扑希望 ，木狼最终胜110：98。木狼再胜一仗后，以总场数4：2淘汰金块晋级西岸第二轮，将于周一作客圣安东尼奥马刺 。

木狼功臣麦丹尼斯赛后表示：「我很高兴比赛结束，最终取得胜利。我们最终证明了自己的实力，赢得了比赛，晋级下一轮。」