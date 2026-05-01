NBA季后赛｜纽约人半场47分分差创记录 140:89血洗鹰队闯次轮

纽约人周五作客斗鹰队上演季后赛第6场，纽约人正领先场数3:2，但今场与一场龙争虎斗的想像不同，反而是纽约人的单方压制，半场已领先47分，打破季后赛半场领先记录，全场最大分差达61分，最终纽约人以140:89大炒鹰队，以总场数4:2闯入第二轮。

纽约人半场领先47分创记录

纽约人今战首节已火力全开，凭借69.2%的高命中率已得40分，反观鹰队在客军严防下仅得15分，进入到次节虽然出现冲突插曲，纽约人的米曹罗宾逊（Mitchell Robinson)和鹰队的丹尼斯(Dyson Daniels)齐被逐出场，但亦无阻纽约人83:36以47分分差打破联盟季后赛半场领先记录，原先记录为2025年溜马和2017年骑士打出的41分。而进入到第三节纽约人持续压制，更打出全场最大分差的61分，提早宣告比赛进入垃圾时间，最终纽约人以140:89轻取鹰队闯入次轮，下轮将会面对76人或塞尔特人。

今战纽约人有艾鲁比(OG Anunoby)在只上阵27分钟下，高效攻入29分7篮板4抄截正负值达42，另外有唐斯(Karl Anthony Towns)贡献12分11篮板10助攻的大三元，碧捷斯(Mikal Bridges)和谢伦般臣(Jalen Brunson)亦分别攻下24分和17分。反观鹰队虽然谢伦庄逊(Jalen Johnson)攻入21分8篮板6助攻，但正负值达-43。