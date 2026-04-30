NBA季后赛｜火箭再挫湖人总场数追至2：3 距抢七奇迹只差一步

NBA季后赛 ，周三晚上火箭对湖人的第五场比赛，火箭继上周日，再次上演绝地反击，火箭作客以99：93再挫湖人，将系列赛总场数追至2：3，连续第二场避免被淘汰。只要火箭在周五返回主场的第六场比赛中再次取胜，他们将成为NBA历史上第五支在总场数落后 0：3下将系列赛拖入抢七大战的球队。

在NBA季后赛159支开局总场数落后 0：3的球队中，只有4支曾将系列赛拖入抢七。火箭如今距离这个门槛只差一场胜利。只要他们在第六场主场击败湖人，便将成为第五支完成这项壮举的球队，并有望创造史上首支球队在总场数落后0：3下反胜系列赛的成就。

火箭今仗状态火热，虽然头号得分手杜兰特因伤缺席了五场比赛中的四场，但球队反而打出顽强表现。上半场完结时领先51：47。第三节10分43秒时，刚刚伤愈复出的里夫斯（Austin Reaves） 2记罚球全中，为湖人将比分追近至51：53，随后火箭回敬了一波9：2的攻势。第三节结束时火箭领先76：67。将优势扩大至9分，湖人末节虽然一度收窄比分，但依然无力回天，最终以93：99落败，将系列赛第六场比赛带回火箭主场。