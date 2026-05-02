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篮球｜挟三连霸之势冲击CBA 香港金牛下季有望升班 孙欣伟：尽全力争取

篮球天地
更新时间：09:00 2026-05-02 HKT
发布时间：09:00 2026-05-02 HKT

跻身中国最高水平的职业篮球殿堂——中国男子篮球职业联赛（CBA），自香港金牛建队之初便是管理层与投资人的终极目标。如今，这支已在NBL建立「三连霸」王朝的劲旅，其冲击CBA的梦想似乎正迎来历史性的转机。

NBL作为中国男子篮球的第二级别联赛，自2005年起已停办「升降班」制度逾20年。然而，据内地媒体近日的广泛报导，中国篮协正积极推动CBA与NBL的一体化改革，并计划于下季恢复升降班机制。据悉，自2026至2027赛季起，CBA常规赛排名最后四位的球队，将与NBL常规赛前四名球队，透过附加赛争夺CBA参赛席位。这八支球队预计将以赛会制形式进行单循环较量，每队作赛7场。最终积分排名前五的球队将获得新赛季CBA的参赛资格。这意味著至少会有一支NBL球队能成功升班。香港金牛不仅挟著NBL『三连冠』霸主之势，上季在CBA俱乐部杯赛中与CBA球队交锋亦取得两胜两负的不俗战绩，无疑是升班的最大热门。

网上流传的CBA「升降班」方案。微博图片
网上流传的CBA「升降班」方案。微博图片
香港金牛CBA俱乐部杯曾两度战胜CBA球队。香港金牛图片
香港金牛CBA俱乐部杯曾两度战胜CBA球队。香港金牛图片
香港金牛CBA俱乐部杯曾两度战胜CBA球队。香港金牛图片
香港金牛CBA俱乐部杯曾两度战胜CBA球队。香港金牛图片
香港金牛取得CBA俱乐部杯两连胜。香港金牛图片
香港金牛取得CBA俱乐部杯两连胜。香港金牛图片

面对满天飞的传闻，总经理孙欣伟坦言，在官方正式公布前一切仍属未知数，但他相信金牛的成功与努力，无疑是促成这些变革的原动力之一。「我至今依然期盼，香港金牛有可能在下个赛季获特邀参加CBA联赛，我们老板和管理层也在尽最大的努力全力争取。」孙欣伟透露，最终赛制预计会在今季CBA结束前明朗化：「这需要给予NBL球队，以及CBA排名靠后的球队足够的准备时间，这样对大家才公平。」

面对潜在的赛制巨变，金牛已开始未雨绸缪。据悉，NBL下赛季将与CBA接轨，单赛季同时注册的外援名额可能会由4人压缩至3人，这意味著球队将面临更严苛的阵容重组考验。谈及球迷最关心的现有夺冠外援续约问题，孙欣伟保持理性：「这四名外援都表达了希望留效的意愿。但面对下季可能只能注册三名外援的新规，我们必须重新评估外援的配置策略，同时也要视乎休赛期本土及内地球员的补强情况，再来决定最终的外援人选。」

在短暂的40天假期后，金牛便要重新集结。正如孙欣伟所言：「下一个赛季形势可能更加严峻，挑战更大，我们必须更加务实。」带著「三连霸」的荣耀与对CBA的无限期盼，香港金牛的新征程即将展开。

记者：杨功煜

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