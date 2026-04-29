NBA季后赛｜安比轰33分救主 76人末节爆发逆转塞军逃出生天



费城76人在周二的东岸季后赛首轮第五场「生死战」中，上演了一场精彩的绝地反击！凭借从盲肠炎手术中火速复出的王牌中锋安比（Joel Embiid）攻入全场最高的33分，76人最终作客以113:97击败塞尔特人，成功在总场数落后1:3的劣势下，追回一场，将系列赛的总比分改写为2:3，避过提早「毕业」的命运。

76人(左)反胜塞军场数追近至2:3。美联社

76人(左)反胜塞军场数追近至2:3。美联社

安比领军76人反胜塞军场数追近至2:3。美联社

安比领军76人(右)反胜塞军场数追近至2:3。美联社

安比下半场主宰比赛

三星期前安比才因急性盲肠炎而接受紧急手术，错过了常规赛的末段及季后赛的开局。然而，在今仗这场不容有失的比赛中，他却打出了统治级的表现。尽管他在首节手感冰冷，6次起手仅1中，只得2分。但他其后迅速调整，第二节攻入13分，第三节再添10分。战至关键的第四节，他更独取8分，带领球队打出一波12:0的攻击，一举将比分由领先3分，拉开至15分，彻底锁定胜局。

队友麦斯尔（Tyrese Maxey）赛后对其表现赞不绝口：「安比极具统治力，尤其是在下半场。我今晚为他感到骄傲，这就是你在季后赛中需要打出的统治力。」

塞军末节崩盘仅得10分

塞尔特人方面，主将泰顿（Jayson Tatum）交出了24分及16个篮板的「双双」数据，谢伦布朗（Jaylen Brown）亦有22分进账。他们曾在第三节初段，一度领先多达13分，但其后却无力抵挡76人的反扑。

战至第四节，塞尔特人更陷入了全面的进攻荒，全队在该节22次起手，仅命中3球，只得到10分，最终在主场饮恨，错过了提前晋级的机会。

系列赛追至2:3将战线拉回主场

76人在系列赛中，曾于主场连输两场，当中第四场更以32分之差惨败，令主场球迷极度失望。麦斯尔赛后坦言：「我们的球迷值得一场主场胜利。上次在球迷面前，我们打出那样的表现，是一种耻辱，是不可接受的。」如今，76人成功将战线拉回费城，他们将会在周四于主场力争再次击败塞尔特人，将系列赛拖入「抢七」的终极决战。