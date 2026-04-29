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NBA季后赛｜云班耶马统治内线 马刺4:1淘汰拓荒者9年来首闯次圈

篮球天地
更新时间：13:44 2026-04-29 HKT
发布时间：13:44 2026-04-29 HKT

圣安东尼奥马刺的「重建期」正式宣告结束！凭借「怪物状元」云班耶马（Victor Wembanyama）再次交出统治级的表现，马刺在周三的西岸季后赛首轮第五场，主场以114:95轻松击败波特兰拓荒者，以总场数4:1的强势淘汰对手，自2017年以来，首次杀入季后赛次圈。

攻守两端全面压制

今仗马刺再次展现出色的团队篮球，全队共有六人得分上双，在攻守两端都完全压制了拓荒者，甫开赛便占据主动，最多曾领先多达28分，未有给予对手任何反扑机会。
作为球队的绝对核心，云班耶马今仗在内线的威力依然无人能挡。他仅仅出手7次便命中5球，轻松取得17分，并抓下14个篮板，同时送出3次助攻及3记封阻，其在场上的巨大影响力，绝非数据所能完全体现。

霍斯成得分王 后备奇兵建功

除了云班耶马外，马刺后卫迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）今仗亦火力全开，攻入了全队最高的21分。查柏尼（Julian Champagnie）亦有19分进账。更值得一提的是，后备上阵的戴伦夏巴（Dylan Harper）成为了今仗的奇兵，为球队贡献了关键的17分。

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