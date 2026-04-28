NBA季后赛｜魔术或成今季黑八？ 94:88再挫活塞 场数3:1叫糊

NBA季后赛周一续战，东岸8号种子魔术再度上演以下犯上戏马，在主场的Game 4以94:88再挫1号种子活塞，以总场数3:1率先「叫糊」，只差一场便以黑八身份杀入东岸4强。

魔术成黑八94:88再挫活塞

魔术今战主场出击延续上场赢波气势，兼且以铁血防守对抗活塞，而亦有收到成效，上半场便迫使对手出现12次失误，在有法兰斯华拿(Franz Wagner)单节独得17分下以54:52取得领先，易篮后双方依然陷入胶著，但迪士文班恩(Desmond Bane)在决胜节时间尚余1分多钟时命中关键3分，将比数打成92:86，其后全力投入防守令活塞多次射失，最终魔术以94:88击败活塞，只差一场便杀入4强。

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JAMAL CAIN AND THE MAGIC WIN GAME 4.



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以防守著称的活塞今个系列赛失灵，反而被魔术的严防下失误频生，今场出现过20次失误，活塞当家球星根宁咸(Cade Cunningham)虽攻入25分，但全场命中率低下23投仅中7更出现8次失误，成失利主因。而魔术今战有班恩攻入22分外加5篮板，而华拿因小腿不适提早退下火线，他亦在有限时间下攻入19分5篮板3助攻4抄截，班卡路(Paolo Banchero)亦贡献18分8篮板。