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三人篮球｜港首支「超三」职业队诞生 香江猛虎首战将于深圳硬撼北京

篮球天地
更新时间：14:56 2026-04-28 HKT
发布时间：14:56 2026-04-28 HKT

香港猛虎篮球会与江苏篮球俱乐部合作，联手组成「江苏香江猛虎」三人篮球队，成为香港首支进军中国男子三人篮球超级联赛（简称「超三」）的职业大军。球队周一（27日）举行发布会，十名战将首度公开亮相，共同见证香港篮球的崭新篇章。

「超三」联赛共有18支参赛队伍，香江猛虎将于5月4日的深圳揭幕战中首度登场，硬撼北京队。大军名单共10人，由3名香港球员配合7名内地及外援组成。领队一职由陈光辉及前国家队女篮代表初慧共同担任。阵中内地球员实力强横，包括上季代表河南济水之源勇夺超三衞星赛阜阳赛区冠军的班底：队长谢宸飞、夏仙爵、曹枫青、蒋正阳、靳雨杭及朱军越；外援方面则有具备欧洲3x3巡回赛经验的31岁美籍战将高飞（Pat Dickert）。至于3名本地代表，分别是效力甲一晋裕的李旭川，以及梁卓炫与郑泽。

猛虎大军目前正于东莞篮球学院进行全职集训，上周已跟深圳队「拍跳」友赛，并将于5月1日接受体能测试。领队陈光辉指出：「香港三人篮球若要拉近与国际水平的距离，必须累积更多职业级别的实战经验，『超三』绝对是个理想平台。从早前的友赛可见，猛虎队今季目标锁定在中游位置。未来我们期望吸纳更多香港球员，毕竟为港将提供参赛机会，比单纯追求成绩更为重要。」

队长谢宸飞在会上直言，对能代表香港出战今届「超三」感到十分荣幸，形容机遇难逢，誓言要领军争取佳绩。而港将李旭川在经历近期的密集式训练及友赛后亦大呼获益良多：「从没想过自己有机会效力职业球队！近期频频到深圳训练和打友赛，让我深深感受到职业球员应有的素养，绝对是个难得的学习机会。」

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