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NBA｜杜克大学双雄之争 法拉格力压肯尼普夺年度最佳新秀

篮球天地
更新时间：12:30 2026-04-28 HKT
发布时间：12:30 2026-04-28 HKT

NBA今届年度最佳新秀（Rookie of the Year, ROTY）竞争相当激烈，尤其是杜克大学双雄，效力独行侠状元法拉格(Cooper Flagg)和第4顺位效力黄蜂的肯尼普(Kon Knueppel)之间的讨论，周一结果正式出炉最终由法拉格以26分分差力压肯尼普，夺今季ROTY。

法拉格、肯尼普之争创ROTY历史第二小差距

法垃格今季以状元之姿加盟独行侠，今季平均可得21分6.7篮板、4.5助攻和1.2抄截，成为继米高佐敦(Michael Jordon)和布特(Larry Bird)以及当积(Luka Doncic)后成第4位在新人赛季平均可得20分、6篮板和4助攻，更在4月4日对魔术一战中攻入51分，成NBA史上最年轻达单场50分的记录。

而法拉格今季ROTY的主要竞敌，是他在杜克大学时的室友兼队友肯尼普，他今季场均能贡献18.5分5.3篮板3.5助攻，并以273球3分刷新新秀单季记录，亦成首位新秀3分王。而在今届投票中，最终法拉格在100位媒体成员组成的评审团中取得56张第一名票和44张次名票，以412分当选ROTY，肯尼普亦获44票首名和55票次名以1票第三名票，以386分仅差26分落选，亦成继2021-22赛季史葛迪班斯(Scottie Barnes)和艾荣莫比利(Evan Mobley)的15分差，创史上第2小分差记录。

法拉格夺此殊荣时表示他亦一指有关注肯尼普的比赛，并指：「我觉得会一直关注肯尼普因为他就像我的兄弟一样，我们关系很好也会一辈子互相扶持，我也会像球送一样看他比赛，但同时亦会存在竞争关系。」
 

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