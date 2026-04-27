NBA季后赛｜背水一战正选五子得分上双 火箭大胜湖人拒遭横扫（有片）

西岸季后赛首圈赛事，陷入出局边缘的火箭今日（27日）上演绝地反击。在星将杜兰特（Kevin Durant）继续因伤缺阵下，火箭凭借阿曼汤逊（Amen Thompson）轰入全场最高的23分，加上正选五子得分全数达双位数，最终在主场以115:96大炒洛杉矶湖人，场数追近至1:3，成功避免被横扫出局。双方第五回合将于周三移师洛杉矶进行。

ROCKETS WIN GAME 4 TO KEEP THEIR SEASON ALIVE!



They finished with 17 steals, tied for their most in a postseason game since tracking began in 1973-74 🤯 pic.twitter.com/zQ4so0mP2o — NBA (@NBA) April 27, 2026

背水一战 火箭多点开花

火箭在系列赛连输三场，加上杜兰特因左脚踝扭伤持续缺阵，今仗可谓背水一战。不过球队展现出强大的求胜欲望，打出均衡的进攻火力。半场已领先9分的火箭，下半场更一度将优势扩大至23分，令比赛早早失去悬念。阿曼汤逊交出23分、4个篮板和7次助攻的亮眼数据，泰利伊臣（Tari Eason）亦贡献20分。汤逊赛后激动表示：「我为兄弟们感到自豪！当我们被逼到悬崖边，大家都能挺身而出。今晚我们终于找回了投射手感，并成功将对手的失误转化为得分。」

火箭正选阵容火力全开，辛根（Alperen Sengun）贡献19分，谢帕德（Reed Sheppard）及史密夫（Jabari Smith Jr.）分别有17分及16分进帐。反观湖人方面，虽然中锋艾顿（Deandre Ayton）交出19分及10个篮板的「双双」数据，但他于第三节剩余约5分半钟时，因向辛根头部挥肘，被球证判罚二级恶意犯规，直接驱逐离场。

占士低迷 湖人外线失灵

湖人当家球星勒邦占士（LeBron James）今仗状态低迷，全场9投仅2中，只得10分及9次助攻，更录得多达8次失误。湖人外线手感亦跌至冰点，相比前三战合共轰入35球，全队今仗三分球仅命中5球，其中占士、马吉斯史麦（Marcus Smart）及坚勒（Luke Kennard）在外线更是颗粒无收。

全场录得23次失误的湖人，赛后被占士点出败因：「如果我们想赢下这个系列赛，就必须保护好皮球，并巩固防守篮板。失误从头到尾都令我们付出了惨痛代价。」

历史魔咒 晋级天平倾向湖人

经历了上一场的离奇败仗后，火箭今仗从开局便展现出极佳的专注力。主帅乌杜卡（Ime Udoka）大赞球队：「大家的专注度很高，球员们都充满自尊心，没有人想被横扫。我们成功将上仗前三节的好表现延续到了今晚。」

NBA历史上曾经出现过159次系列赛场数0:3的情况，没有任何球队完成过翻盘。火箭下一仗将作客湖人主场，无论杜兰特届时能否赶及复出，这个系列赛的晋级天平早已经向湖人倾斜。