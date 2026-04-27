NBA季后赛｜班马复出7阻攻统治禁区 马刺114:93逆转挫拓荒者叫糊

NBA季后赛西岸首轮，周日马刺有云班耶马(Victor Wembanyama)在经历脑震荡医疗保护休息一场后，今战复出再作客拓荒者即打出统治级防守表现，全场献出7个阻攻和4抄截，助力「黑衫军」克服19分落后下以114:93逆转胜，总局数3:1叫糊。

云班耶马复出即展现DPOY实力献7阻攻4抄截

马刺当家球星云班耶马在对拓荒者的第2战一次重摔中退场，并触发联盟的脑震荡医疗保护休战一场，而在今场第4战中复出，然而拓荒者在有主场加持下更快进入状态曾一度领先19分，在上半场完时亦以58:41领先，但易篮后情况发生180度改变，第3节一开波马刺便打出一波13:0的攻势将分差收窄至54:58，加上班马单节献出4阻攻下拓荒者手感陷冰冷，而「黑衫军」亦把握机会一举反超，最终在决胜节打出40:19的攻击下成功以114:93击败拓荒者以3:1叫糊，下场马刺将重返主场迎战。

WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4!



👽 27 PTS

👽 11 REB

👽 3 AST

👽 4 STL

👽 7 BLK



SPURS RALLY FROM 19 DOWN TO WIN.

3-1 SERIES LEAD IN ROUND 1. pic.twitter.com/ZwiypxL3nR — NBA (@NBA) April 26, 2026

复出的云班耶马今战攻入27分外加12篮板7阻攻4抄截，展现出今季DPOY的实力，他亦感谢球队的医疗团队照顾，但也对联盟对他的处理略有微言：「我很感谢球队的医疗团队对我照顾有加，但整个事情的处理令我感到非常失望。」而马刺今战亦有迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)亦贡献出28分6篮板7助攻。