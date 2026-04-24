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NBA季后赛｜巴列特班斯齐轰33分 速龙末节发威大胜骑士追成1:2（有片）

篮球天地
更新时间：16:42 2026-04-24 HKT
发布时间：16:42 2026-04-24 HKT

NBA季后赛首圈赛事，连输两场的多伦多速龙周四（23日）回到主场背水一战。在「多伦多之子」RJ巴列特（RJ Barrett）及史葛迪班斯（Scottie Barnes）双双攻入职业生涯季后赛新高33分的带领下，速龙以126:104大胜克里夫兰骑士，在七场四胜制的系列赛追近至1:2。

身为多伦多人，巴列特赛后透露在迎接个人生涯首场主场季后赛前夕，因太过兴奋而失眠。今仗他化压力为动力，三分球8投6中，全场斩获季后赛生涯新高的33分：「今晚的胜利为我们建立起信心，向外界证明我们绝不轻言放弃。」巴列特表示：「只要我们像今天这样团结一致，拼尽全力并坚决执行战术，我们绝对有能力制造惊喜。」

外线著火 齐名队史两大传奇组合

速龙今仗外线手感火热，三分球23投14中，命中率高达61%。后备阵容同样应记一功，新秀奇兵梅利保尔斯（Collin Murray-Boyles）攻入22分创下队史新秀季后赛后备得分纪录；首两战未获上阵机会的巴图（Jamison Battle）亦轰入4记三分球。

新秀奇兵梅利保尔斯（中）攻入22分创下队史新秀季后赛后备得分纪录。路透社
新秀奇兵梅利保尔斯（中）攻入22分创下队史新秀季后赛后备得分纪录。路透社
首两战未获上阵机会的巴图（右）神奇地轰入4记三分球。AP
首两战未获上阵机会的巴图（右）神奇地轰入4记三分球。AP

不过，球队赢波最大功臣始终是巴列特及交出33分、11次助攻兼5个篮板的班斯。他们成为速龙队史第3对在季后赛同场攻入30+的组合，媲美2019年夺冠班底的李安纳（Kawhi Leonard）与路维（Kyle Lowry），以及2016年的路维与迪罗辛（DeMar DeRozan）。班斯直言球队争胜心极强：「我们一开局就充满饥渴感，大家为了赢波愿意倾尽所有，这证明了我们的韧性。」

班斯（左）今仗交出33分、11次助攻兼5个篮板的亮眼数据。AP
班斯（左）今仗交出33分、11次助攻兼5个篮板的亮眼数据。AP
班斯今仗交出33分、11次助攻兼5个篮板的亮眼数据。AFP
班斯今仗交出33分、11次助攻兼5个篮板的亮眼数据。AFP
「多伦多之子」巴列特三分球8投6中，全场斩获季后赛生涯新高的33分。AFP
「多伦多之子」巴列特三分球8投6中，全场斩获季后赛生涯新高的33分。AFP
班斯（右）今仗交出33分、11次助攻兼5个篮板的亮眼数据。AFP
班斯（右）今仗交出33分、11次助攻兼5个篮板的亮眼数据。AFP

成功冻结骑士三巨头 末节狂轰43分奠胜

防守端方面，速龙成功限制了骑士的「三巨头」。上一场各取至少25分的米曹（Donovan Mitchell）、哈登（James Harden）及莫比利（Evan Mobley），今仗齐齐哑火。米曹16投7中得15分；夏登13投5中得18分兼录得8次失误；莫比利则13投4中仅得15分。

米曹（中）16投7中得15分。路透社
米曹（中）16投7中得15分。路透社
哈登（中）13投5中得18分兼录得8次失误。AP
哈登（中）13投5中得18分兼录得8次失误。AP
哈登（左2）13投5中得18分兼录得8次失误。路透社
哈登（左2）13投5中得18分兼录得8次失误。路透社

速龙主帅拿高域（Darko Rajakovic）大赞球队防守纪律严明，更特别点名表扬班斯主动承担防守夏登及米曹的重任：「他今晚为我们倾尽所有。」史葛迪班斯则谦称：「对手都是极具才华的得分手，能透过切入禁区、后撤步、单打及博犯规等各种方式得分。我们只能尽量加强身体对抗，拼尽全力防守，而队友间的协防亦做得非常出色。」

双方半场打成平手，速龙进入第四节时仅领先2分。但在最后一节，速龙在主场球迷震耳欲聋的打气声中打出一波43:23的凌厉攻势，一举奠定胜局。「这感觉太棒了，」巴列特兴奋地说：「主场的气氛陷入疯狂，这绝对给予了我们极大助力。我们拼尽全力，这就是努力的回报。」

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