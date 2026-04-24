NBA季后赛｜约基治26射19失创生涯最差 金块进攻死火不敌木狼场数落后1:2（有片）

NBA季后赛战火持续，金块周四（23日）作客木狼惨吞败仗。当家球星约基治（Nikola Jokic）手感冰冷，全场26投仅7中，生涯最差。最终这支拥有历史级进攻火力的球队，自今年1月以来首次得分未能破百，以96:113惨败木狼，系列赛总场数落后至1:2。加上阵中主力艾朗哥顿（Aaron Gordon）受伤，令这支夺冠热门的前景蒙上阴影。

约基治手感冰冷，全场26投仅7中，创下季后赛生涯最差投射纪录。AP

约基治手感冰冷，全场26投仅7中，创下季后赛生涯最差投射纪录。AP

约基治（左）面对高拔（右）防守时21投仅7中，两场败仗合计更是29投仅8中。路透社

高拔（左）今仗得到10分、12个篮板和3次封盖。AFP

面对木狼由高拔（Rudy Gobert）领衔的防线，约基治今仗显得老鼠拉龟，他全场比赛26射仅仅命中7球创造季后赛生涯最差投射纪录。虽然他得到27分和15个篮板，但同时录得4次失误及仅得3次助攻，是其今季首次单场失误多于助攻。木狼主帅芬治（Chris Finch）刻意安排高拔与约基治「同上同落」，全天候紧迫这名星级中锋；约基治面对高拔防守时21投仅7中，两场败仗合计更是29投仅8中。

Jokic had the WORST game of his life:



🧱 7-26 FG

🧱 2-10 3P

🧱 4 TOV

🧱 -21 (Team Worst)



Rudy Gobert had him in HELL 😭 pic.twitter.com/8b1jDzUg7U — BrickCenter (@BrickCenter_) April 24, 2026

面对木狼的针对性防守，约基治赛后无奈表示：「他们身型高大、臂展长，是非常出色的防守球员。」拍档梅利（Jamal Murray）亦直言：「我从未见过他（约基治）投出这样的命中率，这绝对是一场反常的比赛。」

首节仅得11分创赛季新低

今仗首节，金块全队21投仅3中，单节仅得11分创下赛季新低。木狼迅速建立双位数优势，最多更领先达27分，且在后三节从未让分差缩窄至少于10分。约基治坦言开局极差是致命伤：「当你以这种方式开局，连轻松的上篮都会弹框而出。他们首节防守极佳，而我们进攻极差。」除了约基治，梅利同样手紧，全场17投仅5中，三分球更5射全失。教练艾度文（David Adelman）指出，球队「单挡」质素欠佳是进攻死火的主因，未能为主力拉开空间。

梅利（中）今仗同样手紧，全场17投仅5中，三分球更5射全失。AP

梅利（右）今仗同样手紧，全场17投仅5中，三分球更5射全失。AP

伤兵满营 阵前易帅乱阵脚

祸不单行的是，金块目前受伤兵问题困扰。除了自4月1日因大腿后肌受伤缺阵的翼锋屈臣（Peyton Watson）外，正选前锋艾朗哥顿亦因小腿突发伤患，在赛前两小时宣布避战。

正选前锋艾朗哥顿亦因小腿突发伤患，在赛前两小时宣布避战。AFP

虽然约基治透露「两日前」已获悉哥顿无法上阵，但球队最初仍将他列为「上阵成疑」。艾度文坦言，教练团周四为此准备了两套战术，令球队阵脚大乱：「为了对球队公平起见，我们确实需要明确知道下场谁能披甲。这有助球员了解当晚的期望，而不是像今天般手忙脚乱。」

展望关键的第4战，屈臣目前康复进度良好，并已在周四早上的投篮训练中上阵。他与哥顿将于周五（24日）接受进一步治疗，以评估能否在下仗及时复出救主。对于金块全队而言，下仗如何破解木狼对约基治的针对性防守将是胜负关键；加上阵中伤兵满营且总场数落后，这支夺冠热门今季的前景已陷入重重危机。