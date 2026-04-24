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NBA季后赛｜麦高伦准绝杀 鹰队主场1分险胜纽约人 场数反超2:1（有片）

篮球天地
更新时间：13:48 2026-04-24 HKT
发布时间：13:48 2026-04-24 HKT

NBA季后赛首圈战况激烈，鹰队今日（23日）回师主场迎战纽约人，凭借老将CJ麦高伦（CJ McCollum）在完场前12.5秒轰入高难度后仰跳投准绝杀，以109:108险胜对手，总场数反超前至2:1。

纽约人错失良机 麦高伦再演「杀手本色」

鹰队今仗大部份时间占优，上半场一度建立起18分的巨大优势。然而纽约人未有放弃，战至最后1分03秒，主将般臣（Jalen Brunson）博得犯规完成「打三分」，助客军惊险反超前108:105。关键时刻，今场为鹰队贡献最高24分，外加10个篮板和8次助攻的「新鹰王」谢伦庄逊（Jalen Johnson）上篮得手追近。随后纽约人的祖殊赫特（Josh Hart）三分弹框而出，客军虽抢到进攻篮板，却未能赶及在24秒违例前出手，错失拉开比分的大好黄金机会。

「新鹰王」谢伦庄逊（中）今仗得到全队最高24分，外加10个篮板和8次助攻。路透社
「新鹰王」谢伦庄逊（中）今仗得到全队最高24分，外加10个篮板和8次助攻。路透社
「新鹰王」谢伦庄逊（左2）今仗得到全队最高24分，外加10个篮板和8次助攻。AFP
「新鹰王」谢伦庄逊（左2）今仗得到全队最高24分，外加10个篮板和8次助攻。AFP
「新鹰王」谢伦庄逊今仗得到全队最高24分，外加10个篮板和8次助攻。AFP
「新鹰王」谢伦庄逊今仗得到全队最高24分，外加10个篮板和8次助攻。AFP

继第二战在麦迪逊广场花园大发神威后，麦高伦今仗再度成为「纽约杀手」。在比赛末段球队落后1分之际，这位得分后卫挺身而出，高难度后仰跳投命中关键一击，全场射落23分。鹰队主帅史奈达（Quin Snyder）赛后大赞这记关键球，并将赢波归功于全队：「球员拼尽全力，无私分享球权，这正是我最欣赏这支球队的地方。」

古明加做奇兵 关键偷波奠胜

麦高伦得手后，纽约人策动最后一击，惟般臣被鹰队后备奇兵古明加（Jonathan Kuminga）成功偷波，只能饮恨离场。古明加今仗表现八面玲珑，后备上阵轰入21分，绝对是赢波另一大功臣。纽约人方面，艾鲁比（OG Anunoby）空砍全场最高的29分，般臣及唐斯（Karl-Anthony Towns）分别进帐26分及21分。

后备奇兵古明加（左）今仗轰入20分。路透社
后备奇兵古明加（左）今仗轰入20分。路透社
后备奇兵古明加（右）偷波奠胜。AFP
后备奇兵古明加（右）偷波奠胜。AFP
般臣今仗虽然得到26分，但最后一攻出现失误。AFP
般臣今仗虽然得到26分，但最后一攻出现失误。AFP
般臣（左）今仗虽然得到26分，但最后一攻出现失误。AFP
般臣（左）今仗虽然得到26分，但最后一攻出现失误。AFP

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