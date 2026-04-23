NBA季后赛｜保卡点名怒轰球证判决 直批NBA将变成WWE咁表演

NBA季后赛太阳第2战再不敌雷霆，然而过程中却出现多次争议性判决，太阳主力保卡(Devin Booker)赛后直接开名怒轰球证执法尺度问题，更直指若不反省问题，NBA比赛或会变成像WWE（世界摔角娱乐）一样的表演。

保卡点命怒轰球证判决。AFP

Doris Burke is FRYING the refs for the difference in officiating between Devin Booker and Shai Gilgeous-Alexander pic.twitter.com/fpjIT6YusN — CantGuardBook (@CGBBURNER) April 23, 2026

保卡开名怒骂球证执法不公

提到雷霆的比赛许多球迷也会联想到判罚问题，尤其是基杰奥斯阿历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)的「买犯王」称号，今场G2更出现多次争议性判决，令保卡直接点名球证占士威廉士(James Williams))执法有问题，首先是保卡在一次跳投中，被指对卡鲁索(Alex Caruso))有「不自然」接触而被吹罚进攻犯规，但转头SGA在一次进攻中出现接近一样的画面时，反而成功获得罚球，令保卡即场质疑球证判决。同场另一次是保卡被谢伦威廉斯(Jaylin Williams)防守被逼出界，在救球中把皮球摘中对方身体，旁边的卡鲁索向球证做出T foul手势后，球证随即吹保卡技术犯规。

Devin Booker receives a technical foul trying to save the ball from going out of bounds. 😳🤔



(h/t @ridiculouscage)



pic.twitter.com/4xnQpT8qWX — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 23, 2026

保卡在赛后记者会中直接点名球证占士威廉士怒轰其执法尺度问题：「今场判罚绝对需要检视，我听到卡鲁索叫裁判吹T，结果他真的照做了，在我11年职业生涯中我从未点名批评裁判，但占士威廉士今晚从头到尾都真的很糟糕。」他补充表示：「这对这项运动和比赛的公正性也不好，若没有人被追究责任，人们会开始把比赛当成看WWE一样的表演。」

