Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季后赛｜新科年度关键球员SGA即轰37分 率雷霆120:107再退太阳

篮球天地
更新时间：16:55 2026-04-23 HKT
发布时间：16:55 2026-04-23 HKT

NBA季后赛首轮第二回合，西岸一哥雷霆再斗太阳，基杰奥斯阿历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)早前荣获年度最佳关键球员，他今战亦狂轰37分，助力球队以120:107再退太阳，领先2:0。

SGA狂轰37分率雷霆退太阳

今战一开波就先有插曲，首节SGA就曾重伤倒地，好在虚惊一场在经过治理后即重返赛场，完半场亦以65:57取得领先，而易篮后雷霆持续扩大优势，SGA和贺姆格连(Chet Holmgren)单是第3节就分别取得12分和11分，助球队以100:77的巨大优势进入决胜节，但其后太阳突然反扑，在D布鲁士(Dillon Brooks)领军下一度将比分拉近至仅10分，但好在雷霆最终稳住局势以120:107取下系列赛2连胜，以2:0的领先前往凤凰城。

刚获年度最佳关键球员的SGA展现出奖项含金量，全场狂轰37分，外加9助攻5篮板，而贺姆格连亦贡献了19分8篮板，而谢伦威廉斯(Jaylin Williams)今战虽同样攻入19分，但球赛尾段因伤离场，为下战作客添加未知数 。而太阳则有D布鲁士攻入30分外加6助攻，保卡(Devin Booker)和谢伦格连(Jalen Green)也分别攻入22分和21分。

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
03:47
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
影视圈
6小时前
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
傅声38岁女儿近况曝光 靠实力闯国际乐坛 甄家平似足靓妈甄妮 身世之谜曾成焦点
影视圈
8小时前
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
元朗街头奇景！长者烈日下排长龙轮饭盒之谜 网民激辩：真系穷？定系贪？｜Juicy叮
时事热话
6小时前
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
婆婆急症室「天使级安慰」抑郁少女 没问病情只说了「这句话」 网民激赞大智慧 ｜Juicy叮
时事热话
4小时前
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
2026-04-22 16:16 HKT
施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆
05:17
施明丧礼丨李家鼎悲痛欲绝需人搀扶 李泳汉捧母亲遗照李泳豪伴随在侧神情肃穆
影视圈
7小时前
上海地铁｜穿汉服搭车被拒 女子吐槽：「我们是中国人又不是日本人」引热议｜有片
00:31
上海地铁｜穿汉服搭车被拒 女子吐槽：「我们是中国人又不是日本人」引热议｜有片
即时中国
11小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
2026-04-22 18:00 HKT
宏福苑听证会︱殉职消防何伟豪装备散落火场走廊 呼吸气瓶无气 区长形容损坏情况罕见
02:16
宏福苑听证会︱殉职消防何伟豪装备散落火场走廊 呼吸气瓶无气 区长形容损坏情况罕见
社会
6小时前
施明丧礼丨李泳汉强调做自己要做的事 罕谈遗产分配独力承担丧礼费用 兄弟破冰睇李泳豪态度
14:09
施明丧礼丨李泳汉强调做自己要做的事 罕谈遗产分配独力承担丧礼费用 兄弟破冰睇李泳豪态度
影视圈
3小时前