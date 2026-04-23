NBA季后赛｜新科年度关键球员SGA即轰37分 率雷霆120:107再退太阳

NBA季后赛首轮第二回合，西岸一哥雷霆再斗太阳，基杰奥斯阿历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)早前荣获年度最佳关键球员，他今战亦狂轰37分，助力球队以120:107再退太阳，领先2:0。

SGA = JERRY WEST TROPHY WINNER 🏆



He's your 2025-26 @Kia NBA Clutch Player of the Year!



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SGA狂轰37分率雷霆退太阳

今战一开波就先有插曲，首节SGA就曾重伤倒地，好在虚惊一场在经过治理后即重返赛场，完半场亦以65:57取得领先，而易篮后雷霆持续扩大优势，SGA和贺姆格连(Chet Holmgren)单是第3节就分别取得12分和11分，助球队以100:77的巨大优势进入决胜节，但其后太阳突然反扑，在D布鲁士(Dillon Brooks)领军下一度将比分拉近至仅10分，但好在雷霆最终稳住局势以120:107取下系列赛2连胜，以2:0的领先前往凤凰城。

Another postseason game.

Another spectacular SGA performance!



37 PTS I 9 AST I 5 REB I 2 STL



OKC secures a 2-0 series lead in Round 1 of the NBA Playoffs presented by @Google ⚡️



Game 3: Saturday, 3:30pm/et, NBC and Peacock pic.twitter.com/YAzKaioMBw — NBA (@NBA) April 23, 2026

刚获年度最佳关键球员的SGA展现出奖项含金量，全场狂轰37分，外加9助攻5篮板，而贺姆格连亦贡献了19分8篮板，而谢伦威廉斯(Jaylin Williams)今战虽同样攻入19分，但球赛尾段因伤离场，为下战作客添加未知数 。而太阳则有D布鲁士攻入30分外加6助攻，保卡(Devin Booker)和谢伦格连(Jalen Green)也分别攻入22分和21分。