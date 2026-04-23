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NBA季后赛｜活塞98:83击退魔术 终断18年季后赛主场不胜

篮球天地
更新时间：15:11 2026-04-23 HKT
发布时间：15:11 2026-04-23 HKT

NBA季后赛首轮第二战，东岸龙头活塞再战魔术，首场主队爆冷不敌，今战重拾状态，更在第3节打出一波30:3的猛烈攻势，最终以98:83击败魔术，将局数以1:1扳平，更终结球队季后赛主场18年11连败的记录。

活塞主场退魔术 终结季后赛主场连败

活塞首战对8号种子魔术失利，今战火力全开盼重拾气势，上半场双方亦斗得不相伯仲以46:46战平，但易篮后风云色变，活塞在根宁咸(Cade Cunningham)的带领下打出一波30:3的攻势，直接将比分拉开成76:49，之后魔术有尝试追近比分，但很快又被活塞拉开，最终亦成功以98:83成功复仇，18年后终于终结季后赛主场11连败。

今战活塞当家球星根宁咸火力全开，兼串连起全队进攻，攻入27分11助攻6篮板的2双数据，另外有哈里斯(Tobias Harris)贡献16分11篮板。而魔术方面今仗在活塞的严防下表现略为逊色，苏格斯(Jalen Suggs)攻入全队最高的19分6篮板，而宾卡路(Paolo Banchero)则贡献18分8助攻6篮板。
 

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