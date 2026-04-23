NBA｜基顿庄逊获年度最佳第六人 成继坚劳比利后马刺队史第2人

NBA周三宣布年度最位第六人（6th Man Of The Year, 6MOTY)，最终由马刺的基顿庄逊(Keldon Johnson)夺得，成为继球队名宿坚劳比利(Manu Ginobili)后第二位获此殊荣的球员，他亦是马刺队史首位后备球员单季攻入至少1000分的球员。

基顿庄逊先发变后备 勇夺6MOTY

基顿庄逊今季全勤82场都是由板凳上阵，他场均可得13.2分、5.4篮板和1.4助攻，他今季为球队攻入1081分，成为马刺首位后备单季攻下1000分的球员，令他以63张第1名选票，力压热火的海梅夏昆斯(Jaime Jaquez Jr.)和金块的小夏达威(Tim Hardaway Jr.)当选6MOTY，继马刺传奇坚劳比利成队史第2人。

实际上庄逊的生涯走向亦与坚劳比利相似，他在2019年选秀首轮29顺位进入联盟，早期他亦是球队核心并以正选上阵，在2022-23年他场均亦可得23分，但在云班耶马加入球队后被前主帅普波域治(Gregg Popovich)安排打替补，在获奖后他表示：「我曾打过很长一段时间首发，现在到我从板凳出发。而我只是持续观察比赛，然后上阵做好我要做的事。」他亦指：「我想成为球队特别的一部分，我知道为了令自己对球队最有帮助，板凳出发可能是最好的选择。一开头确实很难，我必须控制自我，将球队放在第一。」庄逊也表示这个奖是很大的成就。

