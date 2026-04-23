Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜基顿庄逊获年度最佳第六人 成继坚劳比利后马刺队史第2人

篮球天地
更新时间：12:08 2026-04-23 HKT
发布时间：12:08 2026-04-23 HKT

NBA周三宣布年度最位第六人（6th Man Of The Year, 6MOTY)，最终由马刺的基顿庄逊(Keldon Johnson)夺得，成为继球队名宿坚劳比利(Manu Ginobili)后第二位获此殊荣的球员，他亦是马刺队史首位后备球员单季攻入至少1000分的球员。

基顿庄逊先发变后备 勇夺6MOTY

基顿庄逊今季全勤82场都是由板凳上阵，他场均可得13.2分、5.4篮板和1.4助攻，他今季为球队攻入1081分，成为马刺首位后备单季攻下1000分的球员，令他以63张第1名选票，力压热火的海梅夏昆斯(Jaime Jaquez Jr.)和金块的小夏达威(Tim Hardaway Jr.)当选6MOTY，继马刺传奇坚劳比利成队史第2人。

实际上庄逊的生涯走向亦与坚劳比利相似，他在2019年选秀首轮29顺位进入联盟，早期他亦是球队核心并以正选上阵，在2022-23年他场均亦可得23分，但在云班耶马加入球队后被前主帅普波域治(Gregg Popovich)安排打替补，在获奖后他表示：「我曾打过很长一段时间首发，现在到我从板凳出发。而我只是持续观察比赛，然后上阵做好我要做的事。」他亦指：「我想成为球队特别的一部分，我知道为了令自己对球队最有帮助，板凳出发可能是最好的选择。一开头确实很难，我必须控制自我，将球队放在第一。」庄逊也表示这个奖是很大的成就。
 

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
香港周围都系「无处可去老人」？长者坐麦记发呆被指「无聊麻木」 内地网民热议：要在大陆就多活动了
生活百科
21小时前
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
00后悭妹800万置业上车 不视供楼为压力「感恩拥真正属于自己空间」
楼市动向
7小时前
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
03:05
施明设灵丨妹夫邓梓峰等艺人到场致哀 钟志光爆灵堂内李家鼎三父子互动细节 鼎爷于场外手震食杯面
影视圈
16小时前
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
施明丧礼丨李泳汉李泳豪送别亡母各行各路 哥哥称「正当手段」拒弟妇入场 豪仔拭泪：唔讲喇
影视圈
2小时前
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
施明设灵丨黄沾长子黄宇瀚罕露面 低调到场送别表姐施明 2年前受访谈亡父认曾关系疏离
影视圈
16小时前
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
陈炜江美仪闪耀亚视群星聚会 TVB富贵女星出钱促成饭局 近日斥千万入市启德新楼
影视圈
23小时前
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
03:05
施明设灵｜李家鼎李泳豪离场直奔酒店 拒出席明天解秽酒 李泳汉避答禁弟妇Agnes入灵堂风波
影视圈
15小时前
马会主席廖长江（右二）及其太太（左一）获「赛马会社区七人榄球计划」受惠者致谢。
马会以榄球连系社区
社会资讯
19小时前
施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太
施明丧礼｜李家鼎哀伤送别前妻无法言语 两子先后抵达独欠李泳豪太太
影视圈
3小时前
居屋 绿置居 白居二2025｜4月底同步接受申请 一文睇清申请日期、地点及新措施
社会
20小时前