NBA季后赛｜史麦攻守兼备锁死KD 残阵湖人再挫火箭领先2:0（有片）

洛杉矶湖人今日（22日）在NBA西岸季后赛首圈次战，凭借老将马吉斯史麦（Marcus Smart）在攻守两端交出统治级表现，主场以101:94力克迎回「死神」杜兰特（Kevin Durant）的火箭，系列赛领先至2:0。

"I've very grateful to be doing this... I could have been out of the league."



After scoring 25 PTS (5 3PM) in tonight's win, Marcus Smart expressed endless gratitude!



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杜兰特今仗克服右膝伤患复出，全场交出23分，但面对前最佳防守球员史麦的严密看管却吃尽苦头。据数据显示，在史麦对位防守的18个回合中，KD仅3投1中，更出现3次失误，全场更是出现9次失误创季后赛生涯新高。史麦赛后豪言：「他们有KD复出是好事，但我们今晚能在他身上成功执行防守策略，感觉更棒。」

占士大赞见惯大场面

除了贡献5次偷球，史麦在进攻端同样抢镜，全场三分球7投5中轰入25分及7次助攻，首节已独取14分。今仗交出28分、8篮板及7助攻的占士（LeBron James）对他赞不绝口：「他见惯大场面，生涯中一直负责盯防史上最顶级的球员。在我们失去里夫斯（Austin Reaves）和当积（Luka Doncic）两大主力时，他的冷静对球队意义重大。我只需一个眼神，他就知道我在想甚么。」上仗轰入27分的坚勒（Luke Kennard）今场亦有23分进帐，他直言是史麦为球队定下了赢波基调。

LEBRON STARRED IN GAME 2 🌟



👑 28 PTS

👑 8 REB

👑 7 AST



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火箭今仗命中率仅得四成，连续两场得分未能破百，但在末段一度将15分的分差收窄至5分。关键时刻，史麦在剩余2分23秒轰入个人第5记三分球，为湖人稳住胜局。主帅雷迪克（JJ Redick）大赞：「史麦今仗表现堪称杀手级，他的发声为团队注入了信念与自信。」

双星复出无期 史麦成争胜关键

因湖人两位大将因伤缺席，季后赛开始前外界一度认为，伤兵满营的湖人恐怕难过火箭关，但目前取得2:0领先。雷迪克透露，因腹斜肌拉伤缺阵的李夫斯已开始进行一对一训练，但复出无期；而左大腿后肌拉伤的当锡则尚未展开恢复疗程。这意味著周五移师侯斯顿的第三战，史麦依然是湖人的争胜关键。

这位休赛期在当锡招募下以2年1,100万美元加盟的悍将，经历在孟菲斯及华盛顿两季的伤患困扰后，对重返大舞台百感交集：「我每天都感谢上帝，因为我本可能因伤病被淘汰出局。能再次站在这个舞台，与这支球队并肩作战，我心中只有感恩。」