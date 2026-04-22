NBA季后赛｜艾治琴比30+10破纪录 领军76人爆冷擒绿军 系列赛1:1扳平

费城76人今日（22日）在NBA东岸季后赛首圈次战上演逆转好戏！在安比（Joel Embiid）因盲肠炎缺阵下，今季探花VJ艾治琴比（VJ Edgecombe）挺身而出，狂轰30分及10个篮板，率军作客以111:97击败波士顿塞尔特人，成功在TD花园球场「偷局」，将系列赛场数扳平1:1。

HISTORY FOR VJ 👏



In tonight's masterful performance, VJ Edgecombe became the youngest player in NBA HISTORY to total 30+ PTS and 10+ REB in a postseason game.



Prior to VJ, the last rookie to accomplish this feat was Tim Duncan in 1998. https://t.co/HArblH8ywF pic.twitter.com/VBjWExXFNc — NBA (@NBA) April 22, 2026

今季揭幕战，VJ艾治琴比正是在绿衫军主场TD花园球场首度亮相并狂入34分一鸣惊人；来到季后赛生死战，这位新星再次成为绿军克星。他今仗交出30分、10篮板的亮眼成绩单，不仅成为自1998年「石佛」邓肯（Tim Duncan）后，首位在季后赛达此成就的新秀，更超越传奇名宿「魔术师」庄逊（Magic Johnson），刷新NBA季后赛史上造出此数据的最年轻球员纪录。

76人首战以91:123惨败，今仗赛前被外界一致看淡，开局更被绿军打出一波16:0的高潮，一度落后13:26。结果76人将士用命，VJ艾治琴比在第二、三节两度猛烈摔倒后仍轻伤不下火线，打出老将般的沉稳。针对绿军频繁采用的沉退防守，76人外线火力全开，全队三分球39投19中，一洗上仗23投仅4中的颓风。单是艾治琴比（10投6中）和麦斯（Tyrese Maxey）的12投5中，两人的三分命中数，已超越球队首战总和。

战至第四节剩余6分多钟，绿军在主场球迷震耳欲聋的助威声下追近至89:91，然而关键时刻，全场攻入29分的麦斯挺身而出，连续轰入两记高难度急停三分球，将优势重新扩大至8分，彻底扑灭绿军反扑气焰，为76人锁定胜局。

76人主帅纳斯（Nick Nurse）赛后表示对手开局确实著火，但好在全队军心及时稳定：「我告诉球员只要咬紧牙关撑过去，对手不可能整场都保持这种状态。」今仗贡献19分的队友保罗佐治（Paul George）赛后对这位VJ艾治琴比赞不绝口：「他整季的表现都令人惊叹。由季初在这里打出惊艳的表现，到现在季后赛的大舞台，他不断证明自己的价值。我一整年都在说，他的实力早已超越一名新秀。」