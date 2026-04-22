NBA季后赛｜云班耶马遭遇脑震荡退下火线 最早G4回归 拓荒者扳平场数1:1

马刺星将云班耶马（Victor Wembanyama）在今日（周三）对波特兰拓荒者的季后赛首圈第二战中，于第二节一次猛烈倒地，随后被证实遭受脑震荡。马刺最终以103:106饮恨，系列赛被扳平1:1。根据联盟脑震荡保护协议，云班耶马将最早于第四战中复出。

Victor Wembanyama (concussion protocol) is OUT for the remainder of the game after hitting his head on the court. pic.twitter.com/qP8tAf6osN — NBA on NBC and Peacock (@NBAonNBC) April 22, 2026

事发于第二节剩余8分57秒，云班耶马在祖贺里迪（Jrue Holiday）防守下切入篮底时失足，下巴重重撞向地板。他倒地后一度失去知觉，双眼短暂紧闭。这位身高7呎4吋的长人坐在篮底数分钟，球队随即叫暂停。最终云班耶马自行站起，在首席防护员施云宁陪同下跑入球员通道返回更衣室。随后马刺官方宣布云班耶马因触发脑震荡保护协议，宣告提早退下火线。退场前他交出5分及4个篮板。马刺最终在第四节一度领先14分的情况下，被拓荒者以106:103反胜，系列赛被扳平至1:1。

根据联盟的脑震荡保护协议指引，球员在受伤后48小时内不得全面恢复参与球队活动；若症状未有恶化，可于24小时后逐步恢复活动。随后，球员必须在无症状下达到多项指标，并经球队医生与联盟协议主管商讨后，方可获准复出，而双方的第三战将于周五移师波特兰举行。根据这个时间线，云班耶马将会在第三场开打前解除48小时的保护程序，若各方面检查顺利通过，云班耶马有望于周日的第四战复出。

马刺主帅米治庄逊（Mitch Johnson）赛后表示：「我只知道他出现脑震荡，目前已进入保护协议。我们显然会采取适当的跟进措施。」当被问及云班耶马是否需要接受脑震荡以外的评估时，庄逊简短回应：「不需要。」

今季最佳第六人大热的基顿庄逊（Keldon Johnson）表示：「我们抱著最好期望，但目前还未有任何消息。失去这位高大队友绝对是个沉重打击，但我们是一支优秀的团队，大家会继续团结一致，互相扶持，展现出我们走到这一步的实力。」

至于卡素尔（Stephon Castle）则表示，球队在没有云班耶马的时候亦有过好的表现：「我们在没有他的情况下也打过硬仗，当然我们希望所有人都保持健康，希望他能在场上。但无论第三战派哪五位球员上阵，我们都会打出自己的风格。」