Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA季后赛｜云班耶马遭遇脑震荡退下火线 最早G4回归 拓荒者扳平场数1:1

篮球天地
更新时间：15:26 2026-04-22 HKT
发布时间：15:26 2026-04-22 HKT

马刺星将云班耶马（Victor Wembanyama）在今日（周三）对波特兰拓荒者的季后赛首圈第二战中，于第二节一次猛烈倒地，随后被证实遭受脑震荡。马刺最终以103:106饮恨，系列赛被扳平1:1。根据联盟脑震荡保护协议，云班耶马将最早于第四战中复出。

事发于第二节剩余8分57秒，云班耶马在祖贺里迪（Jrue Holiday）防守下切入篮底时失足，下巴重重撞向地板。他倒地后一度失去知觉，双眼短暂紧闭。这位身高7呎4吋的长人坐在篮底数分钟，球队随即叫暂停。最终云班耶马自行站起，在首席防护员施云宁陪同下跑入球员通道返回更衣室。随后马刺官方宣布云班耶马因触发脑震荡保护协议，宣告提早退下火线。退场前他交出5分及4个篮板。马刺最终在第四节一度领先14分的情况下，被拓荒者以106:103反胜，系列赛被扳平至1:1。

根据联盟的脑震荡保护协议指引，球员在受伤后48小时内不得全面恢复参与球队活动；若症状未有恶化，可于24小时后逐步恢复活动。随后，球员必须在无症状下达到多项指标，并经球队医生与联盟协议主管商讨后，方可获准复出，而双方的第三战将于周五移师波特兰举行。根据这个时间线，云班耶马将会在第三场开打前解除48小时的保护程序，若各方面检查顺利通过，云班耶马有望于周日的第四战复出。

马刺主帅米治庄逊（Mitch Johnson）赛后表示：「我只知道他出现脑震荡，目前已进入保护协议。我们显然会采取适当的跟进措施。」当被问及云班耶马是否需要接受脑震荡以外的评估时，庄逊简短回应：「不需要。」

今季最佳第六人大热的基顿庄逊（Keldon Johnson）表示：「我们抱著最好期望，但目前还未有任何消息。失去这位高大队友绝对是个沉重打击，但我们是一支优秀的团队，大家会继续团结一致，互相扶持，展现出我们走到这一步的实力。」

至于卡素尔（Stephon Castle）则表示，球队在没有云班耶马的时候亦有过好的表现：「我们在没有他的情况下也打过硬仗，当然我们希望所有人都保持健康，希望他能在场上。但无论第三战派哪五位球员上阵，我们都会打出自己的风格。」

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
01:43
施明设灵前夕家丑再升级！李泳汉反击鼎爷为「𠮶个女人」洗白 否认靠老窦供养：人工都系公司出
影视圈
13小时前
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
六合彩2.28亿金多宝｜网传「刀仔锯大树」秘技一文睇 3种「懒人投注法」竟是陷阱？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
01:34
李家鼎哭了！心痛揭家丑月付最少5万养李泳汉一家 炮轰大新抱搞是搞非：肚里三把刀
影视圈
20小时前
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
90后少女弃银行工创业卖Pokémon卡！家人由不支持变「入坑」 营业额最高达7位数︰我赌啱咗
时尚购物
5小时前
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
郑欣宜为《歌手2026》热身？ 休养后变面尖尖身形激瘦 一个小细节惊揭健康状况
影视圈
18小时前
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
港人深圳配名牌眼镜甩Logo「预告」找晦气 店家隔空「开条件」 网民：算了吧｜Juicy叮
时事热话
2026-04-21 13:20 HKT
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
00后港女月供$4000深圳置业！力数内地买楼3大好处 网民激赞打开新思路：好识计划
生活百科
20小时前
01:43
宏福苑执拾︱17楼居民自备外骨骼步行辅助器 上楼取回高达模型及两夹万
突发
2026-04-21 13:20 HKT
孙俪拒绝移英受全民激赞 14岁饼印子复制《甄嬛传》逆天美貌 篮球健将身高180cm
孙俪拒绝移英受全民激赞 14岁饼印子复制《甄嬛传》逆天美貌 篮球健将身高180cm
影视圈
5小时前
04:02
星岛申诉王 | 夏蕙BB实测北上秘笈 上水出闸即悭$17 长者必学一招「平搭头等」
申诉热话
7小时前