NBL总决赛｜金牛主场封王主帅感触 解立彬：弥补去年启德捧杯遗憾 FMVP阿诺斯克：逆境中把握机会

香港金牛周二（21日）在启德体艺馆主场强势击败上海玄鸟，顺利高举 NBL 总冠军奖杯。赛后，现场大批「牛迷」陷入疯狂，久久不愿离去。带领球队跨越重重困难登顶的主教练解立彬，以及荣膺总决赛最有价值球员（FMVP）的阿诺斯克（E.J. Anosike）赛后接受访问，大谈这座冠军背后的艰辛与喜悦。

球迷热情留守半小时 解立彬大呼感动

金牛夺冠一刻，启德体艺馆气氛沸腾，大批球迷留在现场，球员们亦绕场和他们击掌庆祝。主教练解立彬在赛后记者会上直言，这是一个「不可思议的荣誉」，并对现场球迷的热情感到震撼：「刚才颁奖时一直看著观众的支持，其实我们也一直在等观众们退场，但是大家好像比我们更激动。大概已经半个多小时过去了，香港的球迷一直在场边要求跟大家互动，有这样的一个氛围真的非常感动。」

回顾今季的夺冠之路，解导坦言绝不平坦：「这赛季大家遇到的挑战很大，包括新球队的加入、外援的更换，特别是遇到伤病，像所罗门更是到常规赛最后一场才归队。但我们在困难当中，每次都敢于挑战，常规赛输球后，第二天的训练和下一场比赛就会有很大的改变。」

他特别提到总决赛的调整能力：「第一场在上海我们只是险胜3分，到了第二场我们赢了很多，大家在内容和细节上做了很大调整，这离不开球队的凝聚力。」对于能在主场夺冠，解导感触良多：「去年大家错失了在启德、在香港主场捧杯的机会，今年我们终于抓住机会，弥补了去年的遗憾。球队每年都在进步与变化。」

阿诺斯克展现强大心理质素：为最终时刻做好准备

总决赛期间场均可以的到19.6分和6.0篮板并顺利拿下 FMVP 的阿诺斯克，赛后同样难掩兴奋。被问及如何在赛季最艰难的时刻激励自己打出极具斗志的表现时，他分享了自己强大的心理质素：「当大家渴望胜利、想达成真正的目标时，这就会让人感到兴奋。在逆境之中，就存在著机会。所以无论你经历过多少困难，只要有机会，你就会去尝试。」

阿诺斯克强调，这座冠军是全队上下团结一心的成果：「你必须为这一刻做好准备，因为这就是最终的目标、最终的时刻。很高兴能够在香港赢得这个总冠军，过去一年大家非常团结，决心打好每一场比赛，每一天都比前一天进步。非常感谢所有人的努力和球迷的支持。」

因为NBL改制，球队在休息了2-3个月之后就开启了新赛季，解立彬教练表示，球队目前最需要的是一个充足的假期：「今年连续两个赛季连著打，大家也很疲惫，但为了最后这个荣誉，我觉得一切都很值得。短时间内还没有考虑太多来季的规划，希望能让大家有一个更好的休息与调整时间。」

记者：杨功煜

