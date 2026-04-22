NBL总决赛｜香港金牛主场强势「三连霸」 阿诺斯克膺FMVP

NBL总决赛第三战周二（21日）于启德体艺馆上演。香港金牛在逾5,000名主场球迷见证下，以99:72大炒上海玄鸟，在五场三胜制下以场数3:0横扫对手，强势完成「三连霸」壮举，成为NBL史上首支达成此霸业的球队。今仗独取23分的阿诺斯克（E.J. Anosike）大热荣膺总决赛最有价值球员（FMVP）。

政星云集撑场 启德气氛沸腾

金牛周日（19日）赢波后已领先场数2:0「叫糊」，今仗只要再下一城即可连续三届称王。这场历史性战役吸引大批「牛迷」逼爆启德体艺馆，两日赛事合共录得近万人入场，气氛高涨。大会今晚星光熠熠，除了中国篮球名人堂成员巩晓彬外，文化体育及旅游局局长罗淑佩、副局长刘震、警务处处长周一鸣、中国香港篮球总会主席陈志雄，以及深篮体育总经理宋丹娜等政界及体坛高层均有观战。此外，巴黎残奥硬地滚球金牌得主何宛淇、香港15人榄球代表队成员、人气男团成员193@ERROR等亦现身撑场，加上「啦啦队人气女神」小迪担任中场表演嘉宾，令现场气氛推上顶峰。

首节打出14:0完美开局

赛事方面，金牛今仗沿用上两场胜仗的正选阵容，由所罗门（Richard Solomon）、美臣钟斯（Mason Jones）、孙晨然、刁展望及卢艺文先发。主队开局即势如破竹，五名正选轮流发威，开赛仅5分半钟已打出一波14:0的完美攻势，上海玄鸟战至6分钟才凭汤杰的三分球「开斋」。金牛随后换入阿诺斯克及董健内外夹攻，首节团队命中率高达64.7%，单节狂轰28分，以28:10遥遥领先。

次节客军稍微站稳阵脚，一度打出12:4攻势将比分收窄至22:34。不过金牛迅速回应，所罗门一记双手入樽技惊四座，配合美臣钟斯的三分冷箭再次将优势拉开。半场结束，金牛以50:29大幅抛离对手，其中所罗门半场已得分达双位数，表现抢眼。

末段「全华班」应战 顺利缔造历史

换边后金牛得势不饶人，美臣钟斯与阿诺斯克轮流开火，初段分别轰入8分及7分主宰大局。配合手感火热的董健、唐才育及杨瑞鸿外线频频得手，三节完结金牛已领先至83:45，大局已定。最后一节金牛稳扎稳打，最后5分钟更以「全华班」应战依然游刃有余，最终以99:72大胜而回，顺利缔造三连霸历史。

数据方面，金牛今仗点点开花，全队11人有分落袋，其中5人得分上双。阿诺斯克斩获全场最高的23分，当选FMVP实至名归；美臣钟斯交出19分、6篮板及10助攻的全能数据；所罗门及孙晨然各得11分，刁展望亦有10分进帐。