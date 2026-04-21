NBA季后赛｜米曹、哈登合轰58分 骑士再挫速龙领先2:0

克里夫兰骑士在周一的东岸季后赛首轮第二场比赛中，再次展现出强大的主场气势。凭借两大球星当路云米曹（Donovan Mitchell）和哈登（James Harden）合共攻入58分，加上内线大将艾云莫比利（Evan Mobley）亦有25分进账，最终以115:105再次击败多伦多速龙，在系列赛中取得2:0的领先优势。

米曹、哈登合轰58分挫速龙领先2:0。法新社

米曹、哈登合轰58分挫速龙领先2:0。法新社

艾云莫比利进账25分协助骑士再挫速龙领先2:0。法新社

三巨头火力全开



骑士今仗的三巨头火力全开，米曹攻入全场最高的30分，哈登亦贡献28分，而莫比利则交出25分及8个篮板的全面数据。这是骑士连续第二个赛季，在季后赛中有至少三名球员得分达到25分或以上，足见其进攻火力的凶猛。

骑士主帅艾坚逊（Kenny Atkinson）赛后表示：「他们（速龙）对我们使出了浑身解数，给了我们很多不同的挑战，但我们保持了镇定。米曹和哈登为我们锁定了胜局。」

季后赛对速龙12连胜平纪录



值得一提的是，这场胜利是骑士在季后赛中，对速龙取得的连续第12场胜利，追平了NBA季后赛历史上，单一一支球队对另一支球队的最长连胜纪录。这段连胜纪录始于2016年的东岸决赛，其后骑士更在2017及2018年连续两季于季后赛中横扫速龙。

失误成致命伤



速龙方面，尽管史葛迪班斯（Scottie Barnes）攻入了其季后赛生涯新高的26分，巴列特（RJ Barrett）亦有22分及9个篮板进账，但他们全场录得高达22次失误，直接被骑士转化为22分，成为了今仗的致命伤。班斯赛后无奈地说：「比赛失控的唯一原因，是我们犯下了太多失误。我们打得非常努力，也适应了比赛的节奏，但失误毁了一切。」