NBA季后赛｜爱华士斗梅利对轰30分 木狼119:114力克金块

NBA西岸季后赛木狼周一继续作客金块上演激战，2队主力得分手「狼王」安东尼爱华士(Anthony Edwards)和金块的占姆梅利(Jamal Murray)对轰30分，但最终木狼略胜一筹，最终以119:114力克金块扳回一城，以1:1的比分重返明利苏达。

梅利、爱华士上演得分秀 互轰30分

金块在有主场之利下明显更快入局，第一节就曾一度领先19分，梅利更曾打出过2次「4分打」，并助球队以39:25取得优势，但进入到第二节风云色变，木狼开始进入状态并缩小差距，并在半场完结时凭着爱华士单节攻入13分下将比分打成64:64平手，随后便开始进入拉锯战，到决胜节双方出现多次领先互换，但木狼在尾段把握金块手感下滑将比数拉开成112:108，但在时间还剩下30秒时爱华士出现致命失误，走步白送金块球权，好在木狼最终仍顶住金块攻势，以119:114取得今场胜利。

今战2队火力要员亦火力全开，「狼王」爱华士狂轰30分并抓下10篮板，林度(Julius Randle)亦贡献了24分9篮板6助攻。而金块的梅利亦不遑多让，同样攻入30分另外亦有7篮板和助攻，另外也有约基治(Nikola Jokic)交出24分15篮板和8助攻的表现。