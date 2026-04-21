NBA｜史上第一人！ 云班耶马全票当选最佳防守球员

圣安东尼奥马刺的7呎4吋「怪物状元」云班耶马（Victor Wembanyama），周一创造了NBA历史！他以全票（100张第一名选票）的完美姿态，荣膺本年度最佳防守球员（DPOY），成为史上首位以全票当选的球员，亦是他职业生涯中的首座个人大奖。

云班耶马以全票（100张第一名选票）荣膺本年度最佳防守球员（DPOY）。法新社

成最年轻最佳防守球员

云班耶马成最年轻最佳防守球员。美联社

早在2024年、云班耶马的新秀赛季结束时，他就曾对同乡前辈、四届最佳防守球员得主高拔（Rudy Gobert）「下战书」。当时年仅20岁的他，以法语霸气预言：「我知道高拔今年很有机会赢得这个奖项，这也是他应得的。就让他现在赢吧，因为在那之后，就不再轮到他了。」

如今，这位法国超新星兑现了自己的「狂言」。年仅22岁的他，不但成为史上最年轻的最佳防守球员得主，更是继名宿李安纳（Kawhi Leonard）后，马刺队史首位赢得此奖项的球员。



「65场比赛才是真正的挣扎」



云班耶马在获奖后幽默地说：「真正的挣扎可能是要打满65场比赛（符合奖项资格的最低场数），但我真的、真的很高兴能赢得这个奖项，并为成为史上第一位全票得主感到无比自豪。」

雷霆的荷姆格连（Chet Holmgren）在这次票选中获得76张第二名选票，屈居次席。而活塞的奥沙汤逊（Ausar Thompson）则排第三。



数据统治防守端



云班耶马今季在防守端的表现，可谓极具统治力。他连续第二个赛季成为联盟的「封阻王」（197次），并录得66次抄截，带领马刺打出联盟第二佳的防守效率。此外，他在篮板（场均11.5个）及防守篮板（场均9.5个）两项数据上，均名列联盟前茅。



队友霍斯（De'Aaron Fox）对其防守影响力赞不绝口：「他甚至能阻止对手起手。对手看到他在禁区内，便会将球运走或传出去。他改变了我们防守的整个动态，也改变了对手进攻的动态。」



除了最佳防守球员，云班耶马更是今季最有价值球员（MVP）的三位最终候选人之一，与基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）及约基治（Nikola Jokic）一同竞逐此项最高荣誉。这位法国天才的未来，无可限量。