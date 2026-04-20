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NBA季后赛｜SGA、泰顿东西岸分途出击 雷霆、塞尔特人首战狂扫对手30+分差

篮球天地
更新时间：18:03 2026-04-20 HKT
发布时间：18:03 2026-04-20 HKT

周日NBA季后赛首轮西岸龙头雷霆和东岸二哥塞尔特人分途出击，但2队首战都未受太大挑战，齐狂胜对手30+，雷霆以119:84退太阳，而绿军亦以123:91击败76人，用大胜开启季后赛之路。

SGA今战18投仅中5。AFP
SGA今战18投仅中5。AFP
雷霆三少合体，大炒太阳取开门红。AFP
雷霆三少合体，大炒太阳取开门红。AFP
SGA今仗多站上罚球线，罚球17投15中。AFP
SGA今仗多站上罚球线，罚球17投15中。AFP

雷霆三少合体 大炒太阳取开门红

力求卫冕雷霆在休整近一星期后今战主场出击，一开波就立即进入状态，反观太阳在经过附加赛后体能尚未回复到最佳状态，加上在雷霆的高压防守下，令保卡(Devin Booker)和谢伦格连(Jalen Green)无法发挥，雷霆到第四节开始已以97:66领先21分，而主队也乘胜追击最终以119:84大胜太阳35分。而今战雷霆三少合体，基杰奥斯阿历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)今战18投仅中5，但罚球17投15中，最终攻入25分外加7助攻，而谢伦威廉斯(Jalen Williams)和贺姆格连(Chet Holmgren)亦分别攻入22分7篮板6助攻和16分7篮板2抄截和阻攻，以一场压倒性的胜利开启卫冕之路。

泰顿打出25分11篮板7助攻2抄截的全面数据。AFP
泰顿打出25分11篮板7助攻2抄截的全面数据。AFP
泰顿表示之前无法想像今季可以打季后赛。AFP
泰顿表示之前无法想像今季可以打季后赛。AFP
塞军二哥谢伦布朗今场攻入26分。AFP
塞军二哥谢伦布朗今场攻入26分。AFP

泰顿复出后再战季后赛

泰顿(Jayson Tatum)上季季后赛次圈对纽约人遭遇阿基里斯腱断裂，休养298日后常规赛尾段复出，今场迎复出后的季后赛，主场迎击76人，然而客军在主力安比(Joel Embiid)缺席下实力大打折扣，塞军在未受到太大挑战下以123:91大炒76人32分。球队二哥谢伦布朗(Jaylen Brown)今场攻入26分，至泰顿则打出25分11篮板7助攻2抄截的全面数据，对于能够复出打季后赛他亦难掩激动：「不久之前我甚至不确定自己今个赛季能不能够上阵，更别提打季后赛。今天可能是我9年出战季后赛中，最兴奋和放松也是最感恩的一刻。」
 

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