NBA｜年度票选奖项入围名单出炉 SGA争「冧庄」MVP 当积3甲不入

NBA季后赛首轮正如火如荼进行，另一边箱各个年度票选奖项亦成焦点，联盟周日出炉各奖项的三甲球员，年度MVP将会从基杰奥斯阿历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)、云班耶马(Victor Wemabnyama)和约基治(Nikola Jokic)3人中产生，当积(Luka Doncic)虽最终经审核后符合资格竞选，但仍无缘角逐。

SGA争卫冕MVP 云班耶马争DPOY

NBA年度票选奖项即将出炉，联盟周日宣布各奖项三甲，MVP将在效力雷霆的SGA、马刺的云班耶马和金块的约基治三人中诞生，而活塞的根宁咸(Cade Cunningham)和湖人的当积虽然经审核后符合竞逐资格，但2人最终亦无缘跻身前三。而年度最佳防守球员除了呼声最高的云班耶马外，另外亦有效力雷霆的贺姆格连(Chet Holmgren)和活塞的奥沙汤逊(Ausar Thompson)一同角逐。年度最佳新秀除效力独行侠的状元爷法拉格(Cooper Flagg)，和效力黄蜂的今届常规赛3分王肯尼普(Kon Knueppel)外，亦有来自76人的探花艾治琴比(VJ Edgecombe)，奖项将在三人中诞生。