NBA季后赛｜魔术上演以下犯上 首战112:101勇挫东岸龙头活塞

东岸NBA季后赛首轮第一场即有以下犯上戏马，东岸8号种子魔术作客龙头活塞，虽然主队有根宁咸(Cade Cunningham)轰入39分，但全队仅2人得分上双，反观魔术有5人得分上双，最终球队以112:101击败头号种子先拔头筹。

魔术爆大冷挫活塞

魔术上周赶上季后赛尾班车，在附加赛中拿到最后一张季后赛门票，以8号种子出击，首轮便需要硬撼东岸第一的活塞，但今场却不似外界普遍认为的活塞主宰比赛，反而是一面倒向魔术，一开局便打出18:5的攻势取得优势，之后便一直领先，活塞虽一度追平比分，但很快又被魔术再度拉开，最终亦完成「下克上」以112:101击败活塞，取得季后赛首胜。

今战魔术的胜利可归功于团队多点开花，先发5虎全员全员分上双，宾卡路(Paolo Banchero)攻入全队最高的23分外加9篮板，另外也有法兰斯华拿(Franz Wagner)贡献19分5篮板4助攻。反观活塞则相对惨淡，虽当家球星根宁咸轰入全场最高的39分外加5篮板5助攻，但全队亦仅他和夏里斯(Tobias Harris)的17分得分上双，杜伦(Jalen Duren)全场仅得8分7篮板，球队哑火成今战失利主因。

