NBL总决赛｜香港金牛狂胜52分 主帅吁勿提早庆祝 钟斯乐做绿叶 杨睿骐赞团队够包容

香港金牛周日（19日）在NBL总决赛次战以117:65狂炒上海玄鸟，系列赛领先2:0率先「叫糊」。尽管取得52分的大胜，但金牛主教练解立彬赛后强调「现在还不是庆祝的时候」；而客军上海玄鸟主帅杨赞则对球队表现大感不满，怒轰球员连基本的篮板球也不愿拼抢。

金牛今仗由头赢到尾，主教练解立彬赛后对球队的调整能力表示高度赞赏：「由上仗赢3分，到今场赢50多分，大家在攻守两端的专注度及统一性都有很大改变。」不过，距离队史首个「三连霸」伟业仅一步之遥，解立彬随即向球员下达「禁祝令」：「我跟球员说，这只是短暂的喜悦，现在还不是庆祝的时候，我们还需要再赢一场。希望大家憋住这股冲劲，保持专注去迎接下一场比赛。」

主帅解立彬（中）表示球队不可以松懈。杨功煜摄

美臣钟斯受困于犯规今仗发挥平平。杨功煜摄

邦斯多次「No Look Pass」惊艳全场。杨功煜摄

所罗门（左）在内线予取予求。杨功煜摄

钟斯零分无怨言 杨睿骐感激队友信任

金牛外援美臣钟斯（Mason Jones）今仗虽然受犯规困扰，全场未有得分进帐，但他交出8次助攻成功串连球队。这位星级外援赛后大赞队友发挥：「得分只是小事，今晚队友们都打得很好，所罗门、邦斯等都有出色发挥，我们是一个团队，只要球队赢波，我就开心了。」

钟斯亦特别提到看见本地猛将杨睿骐（Ricky）落场并有出色发挥，令全队感到振奋：「知道有很多球迷喜欢Ricky，我们也很喜欢他。看到所有人都能贡献自己，证明了我们队内无论外援还是华人球员，都互相尊重和帮助。」

杨睿骐感激队友信任。香港金牛图片

杨睿骐（左）感激队友信任。杨功煜摄

获队友盛赞的杨睿骐，今仗在第三节尾段获派上阵并于末节打足，最终交出7分。他在赛后将功劳归于团队：「很感谢教练和队友的信任，大家无论在哪里训练都付出100%的专注。」谈到与钟斯的默契，Ricky指双方在日常练习和作客经历中已建立深厚感情：「他（钟斯）很会带领和鼓励大家。就算我在场上不小心传失球，队友也没有怪责，而是互相鼓励，这就是我们球队『共同进退』的作风。」

上海主帅痛批球员放弃篮板 独赞19岁小将

相比起金牛的团结高昂，惨败的上海玄鸟阵营则气氛沉重。主教练杨赞赛后难掩怒火，直斥球队输在欠缺斗志：「单是第一节我们就让对手抢了9个前场篮板，全场篮板球更输了23个。如果连最基础的篮板球大家都不想抢，比赛崩盘是很正常的事。」

不过，杨赞在一片责骂声中，特别点名表扬19岁小将郭丰玮的拼搏精神：「他今天可能被对手『隔扣』了五次，但他一句话也没说，下次依然继续尝试封阻。他每一次尝试都在为球队作贡献，这是我最满意的地方。反观其他人，却没有这股气！」郭丰玮赛后亦坦言，球队在防守和篮板上仍有很多不足，承诺下仗会继续拼命。

记者：杨功煜