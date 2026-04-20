NBL总决赛｜香港金牛狂胜上海玄鸟52分 场数2:0叫糊 周二启德争「三连霸」

NBL总决赛第二战周日（19日）于启德体艺馆上演，香港金牛在逾4,200名主场球迷的热烈呐喊下展现王者霸气，全队多点开花，最终以117:65狂胜上海玄鸟。金牛在五场三胜制的系列赛中领先至2:0率先「叫糊」，只要周二（21日）在主场再下一城，即可创下队史「三连霸」的辉煌壮举。

金牛今仗沿用上场赢波的正选阵容，由所罗门（Richard Solomon）、美臣钟斯（Mason Jones）、孙晨然、刁展望及卢艺文先发。球队甫开赛即迅速入局，孙晨然内外开弓单节独取7分；所罗门与后备上阵的阿诺斯克（E.J. Anosike）则凭身体质素强攻内线。加上上仗射入绝杀三分的赢波功臣董健延续勇态，助金牛首节建立24:12的优势。

邦斯单节独取11分领风骚

次节金牛攻势更加凌厉，内外线全面「着火」。阿诺斯克、所罗门及刁展望轮番上演大力入樽，引爆全场气氛；外线方面，球队单节轰入5记三分球，其中卢艺文独占两球。本节最抢镜当数洋将邦斯（Shamorie Ponds），他凭极强的个人突破能力频频撕破对手防线，单节独取11分，令上海玄鸟防不胜防，助金牛半场遥遥领先61:35。

换边后，金牛未有放软手脚。手感火热的邦斯在第三节交出「完美」数据，4投全中兼罚球4射4中，单节再擸12分，配合所罗门及阿诺斯克的稳定输出，三节完已将比分大幅拉开至90:47。最后一节，外借后归队的本地猛将杨睿骐获派上阵，并轰入两记三分球，交出7分、2篮板及1助攻；加上所罗门多次大力狂入樽，最终金牛以117:65大破对手。

数据方面，多次入樽抢尽镜头的所罗门斩获全场最高的28分，邦斯和阿诺斯克齐齐攻入23分，孙晨然亦有11分进帐。

总决赛Game 3将于周二（21日）继续在启德体艺馆上演，如果取胜香港金牛将完成三连霸！