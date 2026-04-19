NBA季后赛｜般臣首节狂轰19分、唐斯下半场接力 纽约人主场轻取鹰队

纽约人在周六的东岸季后赛首轮揭幕战中，于主场麦迪逊广场花园球场展现出强大的进攻火力。凭借当家球星谢伦般臣（Jalen Brunson）在首节的火热手感，以及状元中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）在下半场的全面爆发，最终以113:102击败到访的阿特兰大鹰队，在系列赛中先胜一仗，取得1:0的领先优势。

般臣首节火热 唐斯下半场主宰



般臣今仗甫开赛便进入攻击模式，首节6次起手全部命中，单节已独取19分，为纽约人早早奠定领先优势。虽然他在下半场手感稍为回落，轮到队友唐斯接捧。这位全明星中锋上半场仅得6分，但换边后彻底爆发，下半场独取19分，全场贡献25分，与攻入28分的般臣联手，成功击退鹰队。

赛后，唐斯表示：「我们作为一个团队做得很好，不断战斗，继续寻找得分的方法，并影响比赛的胜利。」



鹰队反扑为时已晚

鹰队方面，虽然麦高林（CJ McCollum）攻入26分，谢伦庄逊（Jalen Johnson）亦有23分进账，但球队在关键的第三、四节未能跟上纽约人的进攻节奏。比赛第四节，纽约人打出一波10:0的攻势，一举将比分拉开至106:87奠定胜局。尽管鹰队在比赛末段曾打出一波11:0的反击，一度将分差缩小至个位数，但为时已晚。

鹰队主帅史奈达（Quin Snyder）赛后说：「我喜欢我们在比赛结束时的反弹方式，他们在那种情况下很有韧性，只是为时已晚。」

新帅季后赛首战告捷

这是纽约人在新帅米克布朗（Mike Brown）带领下的首场季后赛胜利。作为今季东岸的三号种子，他们将于周一晚继续坐镇主场，进行系列赛的第二场比赛。

