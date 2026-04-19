NBA季后赛｜缺少当积、里夫斯 湖人奇兵坚勒轰27分 联手大帝打响头炮

洛杉矶湖人在周六的NBA季后赛西岸首圈的揭幕战中，于主场上演了一场令人惊喜的「下克上」好戏。在缺少两大得分主力当积（Luka Doncic）及里夫斯（Austin Reaves）的情况下，全队将士用命，凭借著奇兵坚勒（Luke Kennard）攻入季后赛生涯新高的27分，加上「大帝」勒邦占士（LeBron James）交出19分及13次助攻的「双双」数据，最终以107:98力克到访的侯斯顿火箭，在系列赛中先拔头筹。

火箭星将杜兰特赛前伤出



今仗双方均有核心球员缺阵。湖人的当积及里夫斯自4月2日起便因伤无限期缺阵；而火箭的王牌球星杜兰特（Kevin Durant）亦在赛前因右膝伤临时宣告避战。两队在缺少头号球星下，比赛的胜负手落在角色球员的发挥上。



湖人射手坚勒成奇兵



湖人显然是准备更充足的一方。他们全场投射命中率高达60.6%，反观火箭则在湖人的严密防守下，命中率仅得37.6%。季中才从阿特兰大鹰队加盟的NBA首席三分射手坚勒，今仗成为了湖人的「X因子」。他后备上阵，全场12投9中，包括攻入4记三分球，取得季后赛生涯新高的27分，完美填补了球队的得分缺口。

占士：团队篮球是关键

第19次出战季后赛的勒邦占士赛后表示：「当你像我们现在这样，失去了里夫斯和当积如此多的火力时，我们所有人都必须做好自己的工作，甚至可能要做得更多，在攻防两端互相保护，我认为我们今晚做到了。」

火箭方面，中锋辛根（Alperen Sengun）攻入19分，史密夫（Jabari Smith Jr.）亦有16分及12个篮板「双双」进账，但球队整体进攻乏力。主帅乌度卡（Ime Udoka）赛后承认：「我们在很多方面都赢了，但就是投篮太差了。」系列赛第二战将于周二继续在洛杉矶举行。