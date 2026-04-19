NBA季后赛｜16罚全中破队史纪录 梅利领金块胜木狼拔头筹

丹佛金块的「季后赛先生」占姆梅利（Jamal Murray）再次证明了其为大场面而生的本色。在周六对阵明尼苏达木狼的西岸季后赛首轮揭幕战中，梅利16次罚球全部命中，不但打破了队史纪录，更攻入全场最高的30分，带领金块以116:105力克木狼，在系列赛中取得1:0的领先优势。

三分失灵靠罚球奠胜

赛后，当被问及其惊人的16次罚球时，梅利幽默地回应：「我认为我每一次都被犯规了。我不知道大家在说什么，那些都是真正的犯规。」金块全场33次罚球命中30球，正是这高效的罚球表现，弥补了他们下半场三分球17投仅1中的窘境，成功保住了在第三节建立的15分领先优势。

心态成熟成关键

自2023年金块首夺NBA总冠军以来，梅利已确立了其精英级季后赛球员的地位。他坦言，经过多年的磨练，他已学会如何在季后赛的高压环境下保持冷静：「第一场比赛，每个人都充满了肾上腺素，我回顾了我打过的所有系列赛第一场，我记得自己总是充满能量。但经过这些年，我学会了放松，就像打另一场普通的比赛一样。我知道我会打大部分时间，我不需要去寻找或强行出手，比赛的节奏会自然而然地来到我这里。这是一种不同的心态，我认为这让我能够投进每一个罚球，或者按照我自己的节奏比赛。」

领袖风范带队前行

这种成熟的心态，帮助梅利今季打出了其职业生涯至今最出色、最稳定的一个赛季，在得分、篮板、助攻及三分命中率等多项数据上均创下生涯新高。在两大核心队友约基治（Nikola Jokic）及艾朗哥顿（Aaron Gordon）均因伤缺阵大量比赛的情况下，梅利更成为了稳定军心的关键人物。

今仗，在哥顿早早陷入犯规麻烦、约基治上半场仅出手4次的情况下，梅利再次挺身而出，肩负起球队的得分重任，展现出其无可替代的领袖价值。

木狼主帅：他主动制造接触

赛后，木狼主帅基斯芬治（Chris Finch）对梅利获得的大量罚球表示了不满：「16次罚球实在太多了，几乎和我们全队的罚球次数一样多。他主动制造接触，然后摔倒，接著他就得到了奖励。」然而，基斯芬治也承认，球队在其他方面做得不够好，尤其是在比赛末段的处理上，是输波的主要原因。