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NBA附加赛｜ 勇士附加赛出局后 冠军教头居尔亲证前途未卜

篮球天地
更新时间：19:13 2026-04-18 HKT
发布时间：19:13 2026-04-18 HKT

金州勇士在周五的附加赛中，以96:111不敌凤凰城太阳，宣告今季正式结束，无缘季后赛。赛后，带领球队建立王朝的冠军教头居尔（Steve Kerr）坦承，他在勇士的执教生涯，可能已来到终点。

居尔在赛后记者会上，罕有地对自己的未来表达了不确定性，他说：「我不知道将会发生什么？我仍然热爱执教，但我明白，这些工作都有一个『到期日』。当一段旅程结束时，有时候是时候需要注入新的血液和新的想法了。」

将与管理层商讨去留

居尔透露，他将会用一至两星期的时间去思考自己的未来，然后再与班主及总经理等管理层，商讨他是否应该继续留任。据悉，居尔的合约即将到期，而他本人在今季开始前，亦刻意没有寻求续约，将所有关于未来的讨论，留待球季结束后才进行。
这位功勋教头充满感触地说：「如果我的时间真的结束了，我只会对这个千载难逢的机会充满感激。无论如何，我都不会离开史提芬居利，我绝对不会明年在NBA执教另一支球队。但所有事情都需要达成一致，这些都是将会进行的讨论。」

居利：希望教练开心

作为球队的灵魂人物，史堤芬居利（Stephen Curry）的意见无疑相当重要，他重申希望居尔能继续执教，但他亦明白当中有许多因素需要考虑。居利说：「我希望教练开心，我希望他对这份工作充满热情，并相信自己是这份工作的合适人选。他知道我对他的感觉。」

十二载四冠辉煌岁月

居尔在勇士执教长达12个球季，是球队近代史上最成功的教练。他在执教的首个赛季（2015年）便带领球队赢得NBA总冠军，并在2017、2018及2022年再三夺冠，建立了联盟历史上最令人难忘的王朝之一。然而，随著核心球员年龄渐长，勇士近年已从争标份子，沦为季后赛边缘球队，自最近一次夺冠后，便再未能在季后赛中突破第二轮。如今，这位冠军教头的去留，将成为勇士王朝能否延续的关键。

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