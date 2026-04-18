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NBA附加赛｜谢伦格连狂轰36分 太阳击落勇士夺西岸最后一席

篮球天地
更新时间：16:04 2026-04-18 HKT
发布时间：16:04 2026-04-18 HKT

凤凰城太阳在周五的NBA附加赛生死战中，凭借著主将谢伦格连（Jalen Green）全场狂轰36分，领军在主场以111:96击败金州勇士，夺得西岸季后赛最后一个席位。落败的勇士则宣告今季正式结束，无缘季后赛。

太阳晋级硬撼雷霆

今仗太阳成功锁定西岸第八种子的席位，他们将在周日的季后赛首轮，硬撼卫冕总冠军、西岸「一哥」奥克拉荷马雷霆。格连今仗表现光芒四射，全场20投14中，其中三分球14投8中，效率惊人。而保卡（Devin Booker）亦贡献20分。

居里手感冰冷仅得17分

反观，勇士当家球星史堤芬居利（Stephen Curry）全场受到太阳的严密看管，手感冰冷，16次起手仅命中4球，只得17分。勇士中锋朴辛基斯（Kristaps Porzingis）今仗带伤上阵，仅上阵15分钟，贡献11分，显然未能发挥其应有水准。普森斯基（Brandin Podziemski）攻入全队最高的23分，但仍未能阻止球队输波。

勇士反扑不果 太阳顶住压力

太阳今仗吸取了上仗对阵拓荒者时，在第四节领先11分下被逆转的教训。尽管勇士在第四节一度将比分追近至78:85，但太阳随即打出一波7:0的攻势，成功稳住阵脚，没有让前天上演大逆转的勇士重施故技。比赛末段，太阳的保卡与勇士的祖戴文格连（Draymond Green）因多次口角，双双被驱逐离场，为这场激烈的比赛增添了火药味。

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